Путин поручил расширить семейную ипотеку

Президент России Владимир Путин поручил разрешить семьям с детьми покупать квартиру по льготной ипотеке на вторичном рынке жилья в домах, построенных более 20 лет назад и расположенных в городах с низким объемом строительства жилья, следует из перечня поручений президента по итогам прямой линии в декабре 2025 года.

«В целях поддержки многодетных семей представить предложения об изменении условий льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, рассмотрев возможность приобретения многодетными семьями на вторичном рынке жилья жилого помещения, расположенного в многоквартирных домах, построенных более 20 лет назад, в городах с низким объемом строительства жилья», — говорится на сайте Кремля.

Сроком исполнения поручения названо 30 марта.

Кроме того, Путин поручил рассмотреть вопрос об увеличении продолжительности выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

