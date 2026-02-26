 Перейти к основному контенту
Путин поручил расширить семейную ипотеку

Путин дал поручение по расширению семейной ипотеки на вторичное жилье
Программы льготной ипотеки 2026: виды, условия и изменения
Фото: Олег Елков / ТАСС
Фото: Олег Елков / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил разрешить семьям с детьми покупать квартиру по льготной ипотеке на вторичном рынке жилья в домах, построенных более 20 лет назад и расположенных в городах с низким объемом строительства жилья, следует из перечня поручений президента по итогам прямой линии в декабре 2025 года.

«В целях поддержки многодетных семей представить предложения об изменении условий льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, рассмотрев возможность приобретения многодетными семьями на вторичном рынке жилья жилого помещения, расположенного в многоквартирных домах, построенных более 20 лет назад, в городах с низким объемом строительства жилья», — говорится на сайте Кремля.

Сроком исполнения поручения названо 30 марта.

Кроме того, Путин поручил рассмотреть вопрос об увеличении продолжительности выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

