Часть жителей Брянска осталась без тепла и света после атак

Брянск (Фото: Maksim Gulyachik / Shutterstock)

В результате удара по объектам энергетической инфраструктуры в Брянской области пять муниципальных образования и частично Брянск остались без тепла и электричества, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Все аварийные бригады находятся на своих местах. Идет подключение резервных мощностей. Ведутся работы по подключению объектов тепло и энергоснабжения», — написал он в телеграм-канале.

Около 20:00 мск Богомаз заявил, что в Брянской области более 12 часов отражают атаку дронов и за это время было уничтожено более 170 беспилотников самолетного типа.

До этого проблемы с подачей электричества возникли в Белгороде после обстрелов. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков накануне предупредил, что в связи с восстановительными работами после атак в городе могут быть временные отключения электроэнергии. Кроме того, он объявил, что часть домов в Белгороде, подключенные к централизованному теплоснабжению, до конца отопительного сезона останутся без горячей воды.

Материал дополняется.