Общество⁠,
0

На фоне январских морозов россияне стали чаще ходить в баню

«Первый ОФД»: во время январских морозов россияне стали чаще ходить в баню
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Во время крепких январских морозов россияне стали чаще ходить в баню, в некоторых регионах спрос на эти услуги вырос в несколько раз, свидетельствуют данные исследования «Первого оператора фискальных данных» («Первый ОФД», входит в группу ВТБ), с которыми ознакомился РБК.

В среднем по стране число банных чеков выросло не очень сильно — в 1,2 раза (данные января 2026 года к данным января 2025 года). Всего россияне посетили бани около 100 тыс. раз, потратив на это более 220 млн руб.

Однако в некоторых регионах спрос вырос значительно. Причем чем сильнее были морозы, тем заметнее был рост числа желающих попариться: в Татарстане среднее количество чеков увеличилось на 60%, а в отдельных точках — до 12 раз.

В Новосибирской области общий спрос вырос в 1,6 раза, а количество чеков увеличилось до 1,8 тыс. В Липецкой области рост составил 46%, в Тверской — 33%.

В большинстве регионов ЦФО ударят морозы до минус 23 в ночь на 18 февраля
Общество
Фото:Maxim Shipenkov / EPA / ТАСС

Во время крещенских морозов москвичи посещали банные комплексы на 80% чаще, чем годом ранее, отметила компания.

Алексей Петрин, руководитель аналитического направления «Продажи.рф» («Первый ОФД»), добавил, что рост спроса связан не только с погодой, но и с развитием инфраструктуры.

«Мы видим, как в регионах открываются новые объекты, а в уже работающих точках растет частота посещений. Это говорит о том, что баня остается по-настоящему востребованной формой отдыха и оздоровления», — прокомментировал он.

Авторы
Теги
Александра Озерова
морозы баня спрос аналитика
