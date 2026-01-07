 Перейти к основному контенту
Из-за снега и гололеда в Европе произошел транспортный коллапс

B ряде европейских стран из-за сильных снегопадов, гололеда и морозов сохраняются масштабные сбои в работе транспорта. Непогода привела к массовым отменам авиарейсов, нарушениям ж/д сообщения и росту числа ДТП
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

В Европе из-за неблагоприятных погодных условий произошел транспортный коллапс, сообщает The New York Times. Снег, гололед и низкие температуры привели к массовым отменам авиарейсов, сбоям в работе железнодорожного сообщения и росту числа ДТП в ряде стран.

Сильнее всего пострадали авиаузлы Северной Европы. В аэропорту Схипхол в Амстердаме за несколько дней были отменены около 2 тыс. рейсов. Власти также временно приостанавливали железнодорожное сообщение с аэропортом. В аэропорту Брюсселя предупредили о задержках и отменах рейсов из-за необходимости обработки самолетов и расчистки взлетно-посадочных полос. В Нидерландах и Бельгии ожидают новые снегопады.

Во Франции погодные условия привели к гибели по меньшей мере пяти человек в ДТП. Около трети территории страны было переведено в режим повышенной метеоопасности. Власти ограничили движение школьного транспорта в ряде регионов, снизили скоростной режим на дорогах и ввели запрет на передвижение тяжелых грузовиков. В парижских аэропортах Шарль-де-Голль и Орли были анонсированы массовые отмены рейсов, а аэропорт Нанта временно прекратил работу.

Французские метеорологи назвали погодное явление, принесшее транспортные перебои и ухудшение погоды в Европе, штормом Горетти.

По данным синоптиков, с начала года Европа оказалась под влиянием мощного арктического вторжения, а температуры в ряде регионов опускаются на 12–15 градусов ниже климатической нормы. Циклоны в Средиземноморье усиливают снегопады на Балканах и в Восточной Европе, а нарушение полярного вихря создает условия для продолжительного похолодания, которое может сохраниться до середины и конца января.

Как сообщает The Independent, ожидается, что шторм Горетти 8 января усилится на юго-западе Англии, с желтым предупреждением о мощном ветре для Корнуолла, Девона и островов Силли.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

