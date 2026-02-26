 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Москвичам спрогнозировали пасмурную погоду и гололедицу

В четверг, 26 февраля, жителей Москвы ожидает пасмурная погода, но преимущественно без осадков, следует из данных сервиса «Яндекс Погоды». На дорогах возможна гололедица, предупредили в Гидрометцентре.

Температура воздуха в столице днем составит минус 4 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до минус 5. Ожидается высокая влажность — 84%. Ветер будет дуть преимущественно с севера с порывами до 2 м/с. Атмосферное давление повышенное, до 759 мм ртутного столба.

К концу недели в Московском регионе прогнозируется потепление. В воскресенье температура может подняться до плюс 4 градусов. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, заключительный день зимы пройдет в теплом секторе циклона: возможны осадки в виде мокрого снега и ледяного дождя. «Март стартует с оттепельной и слякотной погоды», — спрогнозировал он.

Главные заявления Путина на Форуме будущих технологий

Мишустин ответил на вопрос о тарифах ЖКХ

ВТБ: на решение вопроса со скидками маркетплейсов могут уйти годы

Большинство швейцарцев высказались за «свободу с наличными» в Конституции

СК возбудил дело против бывших менеджеров «Мособлгаза»

Школьники назвали нежелание сдавать ЕГЭ основной причиной ухода в колледж
Теги
Погода синоптики гололедица
