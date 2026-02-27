Москвичей предупредили о мокром снеге

Жителей Москвы 27 февраля ожидает мокрый снег, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

Дневная температура воздуха будет колебаться около отметки −1 °C, а влажность составит примерно 80%, что придаст ощущение сырости. Юго-западный ветер, дующий со скоростью 4 м/с, принесет с собой мокрый снег, который ощутимо усилится в течение дня. Атмосферное давление ожидается на уровне 757 мм ртутного столба, что может слегка повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

До конца недели погода в Москве обещает быть неустойчивой. Дневные температуры останутся в пределах от −4°C до −1°C, в то время как по ночам столбик термометра может опуститься до −5°C. Вероятность осадков будет высокой — легкие и умеренные снегопады ожидаются почти ежедневно. Атмосферное давление будет варьироваться от 755 до 759 мм ртутного столба, создавая переменчивую погодную обстановку.