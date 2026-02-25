В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень опасности из-за гололедицы

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Москве и Московской области продлили желтый уровень опасности из-за гололедицы, он будет длиться до 21:00 мск 28 февраля. Желтый уровень означает, что погода «потенциально опасна», сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Желтый уровень — второй уровень погодной опасности. Жителям региона рекомендуется быть внимательными на улице, водителям — соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходам — осторожность при передвижении.

Согласно данным синоптиков, в четверг, 28 февраля, температура воздуха днем составит от минус трех до минус одного градуса, а ночью — от минус восьми до минус шести градусов. 27 февраля на улице потеплеет, температура достигнет нулевой отметки. 28 февраля днем температура будет плюсовой, а ночью опустится до минус трех градусов.

В течение трех ближайших дней будет облачно, ветер будет слабым, его порывы местами будут достигать 4–11 м/с. Местами будут небольшие осадки, а направление ветра будет юго-западным. На отдельных участках дорог образуется гололедица. Атмосферное давление будет варьироваться в пределах 746–752 мм ртутного столба.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в ближайшие дни в Москве может быть побит рекорд по высоте снежного покрова 2010 года. Она может достичь 70 см. «В отдельные дни у нас высота снежного покрова будет экстремально высокой», — рассказала синоптик.