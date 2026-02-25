 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень опасности из-за гололедицы

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Москве и Московской области продлили желтый уровень опасности из-за гололедицы, он будет длиться до 21:00 мск 28 февраля. Желтый уровень означает, что погода «потенциально опасна», сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Желтый уровень — второй уровень погодной опасности. Жителям региона рекомендуется быть внимательными на улице, водителям — соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходам — осторожность при передвижении.

Согласно данным синоптиков, в четверг, 28 февраля, температура воздуха днем составит от минус трех до минус одного градуса, а ночью — от минус восьми до минус шести градусов. 27 февраля на улице потеплеет, температура достигнет нулевой отметки. 28 февраля днем температура будет плюсовой, а ночью опустится до минус трех градусов.

В течение трех ближайших дней будет облачно, ветер будет слабым, его порывы местами будут достигать 4–11 м/с. Местами будут небольшие осадки, а направление ветра будет юго-западным. На отдельных участках дорог образуется гололедица. Атмосферное давление будет варьироваться в пределах 746–752 мм ртутного столба.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в ближайшие дни в Москве может быть побит рекорд по высоте снежного покрова 2010 года. Она может достичь 70 см. «В отдельные дни у нас высота снежного покрова будет экстремально высокой», — рассказала синоптик.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США

Совет при президенте внесет акции в закон об исковых сроках приватизации

Госдеп потребовал от Украины отказаться от атак на интересы США

Самозанятых водителей предложили выделить в отдельный вид перевозок

Ланьков назвал курьезно-скандальным происшествием свое задержание в Риге

Минздрав предложил реформу порядка медпомощи детям. Подробности
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Погода погода в Москве Москва Гидрометцентр
Материалы по теме
Более 20 рейсов в московских аэропортах отменили из-за непогоды
Общество
Синоптик рассказала, когда в Москве начнет меняться погода
Общество
Москвичам пообещали оттепель с началом календарной весны
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 90,58 (+0,3) Инвестиции, 24 фев, 17:41 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 76,63 (-0,12) Инвестиции, 24 фев, 17:41
Почти половина биткоинов куплены выше текущего курса. Как пережить обвал Крипто, 16:45
Как «ужасные» брянские панки Kick Chill попали в фильм «Здесь был Юра» Стиль, 16:43
Люксовый бренд Aston Martin сократит штат из-за пошлин Трампа на авто Экономика, 16:42
СК возбудил дело против бывших менеджеров «Мособлгаза» Бизнес, 16:41
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:39
Экс-игрок сборной России оценил роль Хайкина в успехах норвежского клуба Спорт, 16:36
Пять крупных криптовалют рухнули почти на 100% от рекорда Крипто, 16:33
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Победитель Олимпиады Шайдоров не попал в заявку на чемпионат мира Спорт, 16:30
МИД Германии заявил о снятии с повестки темы российских активов Политика, 16:30
В КБР осудят начальника обрушившейся канатной дороги Общество, 16:29
Большинство швейцарцев высказались за «свободу с наличными» в Конституции Экономика, 16:29
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:28
В Минцифры объяснили предложение ввести сбор с операторов доставки Технологии и медиа, 16:21
Цифровую платформу МТС Exolve включили в реестр российского ПО Пресс-релиз, 16:20