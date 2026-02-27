НАБУ вернуло Тимошенко изъятые при обыске деньги
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вернуло лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко изъятые при обыске средства, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на адвоката политика.
Вернуть деньги лидеру партии постановила Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда.
Адвокат отметил, что видит «положительную динамику в рассмотрении дела» своей подзащитной.
Обыск в офисе партии прошел в ночь на 14 января — Тимошенко обвинили в том, что она предлагала «предоставить неправомерную выгоду» депутатам Верховной рады за голосование за или против законопроектов. Политик вину не признала.
На видеозаписи с обысков НАБУ показало найденные у лидера партии четыре пачки долларов.
«Ну, да, там [в ящиках] какие-то небольшие сбережения есть, ну, они у меня в декларации есть. Да, сбережения, которые я просто там держу, потому что мне иногда нужно», — сказала Тимошенко наутро в ходе выступления в Верховной Раде, сообщает «Украинская правда».
В январе лидеру партии запретили покидать Киевскую область без разрешения следователя, общаться с 66 депутатами, а также заблокировали счета и избрали меру пресечения в виде залога в размере 33 млн гривен (59,2 млн руб.). Позже залог за нее внесли.
