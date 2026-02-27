 Перейти к основному контенту
Политика
0

НАБУ вернуло Тимошенко изъятые при обыске деньги

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вернуло лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко изъятые при обыске средства, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на адвоката политика.

Вернуть деньги лидеру партии постановила Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда.

Адвокат отметил, что видит «положительную динамику в рассмотрении дела» своей подзащитной.

Тимошенко пообещала обжаловать решение суда о залоге
Политика
Юлия Тимошенко

Обыск в офисе партии прошел в ночь на 14 января — Тимошенко обвинили в том, что она предлагала «предоставить неправомерную выгоду» депутатам Верховной рады за голосование за или против законопроектов. Политик вину не признала.

На видеозаписи с обысков НАБУ показало найденные у лидера партии четыре пачки долларов.

НАБУ вернуло Тимошенко изъятые при обыске деньги
Video

«Ну, да, там [в ящиках] какие-то небольшие сбережения есть, ну, они у меня в декларации есть. Да, сбережения, которые я просто там держу, потому что мне иногда нужно», — сказала Тимошенко наутро в ходе выступления в Верховной Раде, сообщает «Украинская правда».

В январе лидеру партии запретили покидать Киевскую область без разрешения следователя, общаться с 66 депутатами, а также заблокировали счета и избрали меру пресечения в виде залога в размере 33 млн гривен (59,2 млн руб.). Позже залог за нее внесли.

Александра Озерова
Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко фото
Юлия Тимошенко
депутат Верховной рады Украины, бывший премьер-министр Украины
27 ноября 1960 года
