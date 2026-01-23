За Юлию Тимошенко внесли все 33 млн грн залога

Юлию Тимошенко (Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters)

За экс-премьера Украины и главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко внесли все 33 млн грн (около 59,2 млн руб.) залога, сообщает «Политика страны».

Сумма вносилась по частям. По информации источников «Украинской правды», внесение залога началось 20 января, когда было перечислено 13,65 млн грн. Взносы, по информации издания, связаны с одним из основных спонсоров «Батькивщины», народным депутатом Константином Бондаревым.

Тимошенко должна была внести залог в течение пяти дней. В случае задержки сторона обвинения могла бы ходатайствовать о более строгой мере пресечения, отмечает NV.

13 января Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о разоблачении главы одной из фракций Верховной Рады, предлагавшего взятки депутатам за голосование. В ночь на 14 января в офисе партии «Батьківщина» прошли следственные действия.

Вскоре, 16 января, Высший антикоррупционный суд Украины назначил Юлии Тимошенко залог в размере 33 млн грн, запретил покидать Киевскую область без разрешения следователя и общаться с 66 депутатами. Политик заявила, что не может внести за себя залог из-за блокировки счетов.

Тимошенко вину не признает и утверждает, что показания против нее дал депутат от партии «Слуга народа» Игорь Копытин. Адвокат просил вызвать его в суд, но получил отказ.