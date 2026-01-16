 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко

Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко (Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters)

Высший антикоррупционный суд Украины избрал главе партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога в размере 33 млн гривен (59,2 млн руб), сообщает «Страна».

Также Тимошенко запрещено покидать Киевскую область без разрешения следователя.

Накануне Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) запросила для освобождения главы «Батькивщины» залог в размере 50 млн гривен.

13 января Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП сообщили о разоблачении главы одной из фракций Верховной рады, предлагавшего взятки депутатам за голосование. В ночь на 14 января в офисе «Батькивщины» прошли следственные действия. Тимошенко отвергла обвинения.

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Юлия Тимошенко коррупция
