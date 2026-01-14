НАБУ показало видео обысков в офисе партии Тимошенко
Национальное антикоррупционное бюро Украины показало видео обысков в офисе партии «Батькивщина», возглавляемой Юлией Тимошенко. На нем видна, предположительно, сама политик, сидящая за столом, также сотрудники ведомства показывают пачки долларов.
Тимошенко предъявили обвинение в том, что она предлагала «предоставить неправомерную выгоду» депутатам Верховной рады за голосование за или против законопроектов. Сама она рассказала, что «более тридцати вооруженных до зубов мужчин» фактически осуществили захват здания, взяв в заложники сотрудников. По словам Тимошенко, обыски являлись частью политической кампании в преддверии выборов.
