НАБУ показало видео обысков в офисе партии Тимошенко

Video

Национальное антикоррупционное бюро Украины показало видео обысков в офисе партии «Батькивщина», возглавляемой Юлией Тимошенко. На нем видна, предположительно, сама политик, сидящая за столом, также сотрудники ведомства показывают пачки долларов.

Тимошенко предъявили обвинение в том, что она предлагала «предоставить неправомерную выгоду» депутатам Верховной рады за голосование за или против законопроектов. Сама она рассказала, что «более тридцати вооруженных до зубов мужчин» фактически осуществили захват здания, взяв в заложники сотрудников. По словам Тимошенко, обыски являлись частью политической кампании в преддверии выборов.