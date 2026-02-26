Самолет Уиткоффа и Кушнера вылетел из Женевы

Самолет спецппредставителя США Стивена Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера вылетел из Женевы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные сервиса Flightradar.

Информацию также подтвердил ТАСС источник в аэропорту.

В Швейцарии американские переговорщики приняли участие в переговорах с Ираном по ядерному досье, а также встретились с украинской делегацией для обсуждения механизмов экономической поддержки и восстановления страны.

26 февраля в Женеву для проведения переговоров с представителями США также прибыл спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Как со ссылкой на источник писало «РИА Новости», там он должен был встретиться с Уиткоффом и Кушнером.