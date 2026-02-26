 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и США⁠,
0

Самолет Уиткоффа и Кушнера вылетел из Женевы

Сюжет
Переговоры России и США

Самолет спецппредставителя США Стивена Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера вылетел из Женевы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные сервиса Flightradar.

Информацию также подтвердил ТАСС источник в аэропорту.

В Швейцарии американские переговорщики приняли участие в переговорах с Ираном по ядерному досье, а также встретились с украинской делегацией для обсуждения механизмов экономической поддержки и восстановления страны.

Дмитриев прибыл в отель в Женеве для переговоров с США
Политика
Кирилл Дмитриев

26 февраля в Женеву для проведения переговоров с представителями США также прибыл спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Как со ссылкой на источник писало «РИА Новости», там он должен был встретиться с Уиткоффом и Кушнером.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Стив Уиткофф Джаред Кушнер Женева самолет США переговоры
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен
10 января 1981 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Материалы по теме
Axios узнал о разочаровании Уиткоффа из-за переговоров с Ираном в Женеве
Политика
Уиткофф прибыл в Женеву для переговоров с Ираном и Украиной
Политика
Дмитриев покинул место переговоров с США в Женеве
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 91,03 (+0,71) Инвестиции, 17:24 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 77,12 (+0,65) Инвестиции, 17:24
Самолет Уиткоффа и Кушнера вылетел из Женевы Политика, 23:15
Кенийца обвинили в вербовке сограждан для участия в боях на Украине Политика, 23:12
Захарова назвала дискриминацией решение ЕС сократить миссию России Политика, 22:57
Число сбитых за вечер дронов, летевших на Москву, достигло 23 Политика, 22:53
«РИА Новости» узнало о состоянии девочки, найденной в Смоленске Общество, 22:49
Зеленский назвал возможное место следующих переговоров с США и Россией Политика, 22:40
Сотрудник МВД пострадал при атаке ВСУ на брянский поселок Политика, 22:39
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Российские ледоколы пришли на помощь застрявшим судам в Финском заливе Общество, 22:31
Неизвестные осквернили свастиками бывший концлагерь Дранси близ Парижа Общество, 22:22
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:04
Во Франции голкипера заподозрили в симуляции травмы из-за Рамадана Спорт, 22:03
Хет-трик Филина помог «Спартаку» победить «Адмирал» Спорт, 21:56
Apple сообщила об одобрении iPhone для работы с секретными данными НАТО Технологии и медиа, 21:56
Глава МИД Омана сообщил о «прогрессе» на переговорах США и Ирана Политика, 21:53