Самолет Уиткоффа и Кушнера вылетел из Женевы
Самолет спецппредставителя США Стивена Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера вылетел из Женевы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные сервиса Flightradar.
Информацию также подтвердил ТАСС источник в аэропорту.
В Швейцарии американские переговорщики приняли участие в переговорах с Ираном по ядерному досье, а также встретились с украинской делегацией для обсуждения механизмов экономической поддержки и восстановления страны.
26 февраля в Женеву для проведения переговоров с представителями США также прибыл спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Как со ссылкой на источник писало «РИА Новости», там он должен был встретиться с Уиткоффом и Кушнером.
