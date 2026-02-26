В Женеве начались переговоры Украины и США
В Женеве начались двухсторонние переговоры между Украиной и США, передает AFP. Об этом также написал секретарь СНБО Рустем Умеров в своем телеграм-канале.
«Началась двусторонняя встреча с американской делегацией — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером», — написал Умеров.
Украинская делегация проработает с американской механизмы экономической поддержки и восстановления Украины, инструменты привлечения инвестиций и долгосрочного сотрудничества, сообщил он.
«Важный блок — гуманитарный трек и вопросы возможных обменов. Рассчитываем на конкретные результаты возвращения наших граждан», — написал секретарь СНБО. По его словам, переговорщики будут работать на «практические решения». Об итогах украинская делегация сообщит по итогам встречи.
Умеров добавил, что украинская сторона также намерена обсудить подготовку к следующему раунду трехсторонних переговоров с участием России: «необходимо синхронизировать позиции перед этим этапом».
Кроме Умерова, в украинскую делегацию входят глава фракции «Слуги народа» в Верховной раде Давид Арахамия, министр экономики Алексей Соболев и его заместитель Дарья Марчак. Американскую сторону представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Материал дополняется
