В Женеве начались переговоры Украины и США

Фото: Pierre Albouy / Reuters
Фото: Pierre Albouy / Reuters

В Женеве начались двухсторонние переговоры между Украиной и США, передает AFP. Об этом также написал секретарь СНБО Рустем Умеров в своем телеграм-канале.

«Началась двусторонняя встреча с американской делегацией — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером», — написал Умеров.

Украинская делегация проработает с американской механизмы экономической поддержки и восстановления Украины, инструменты привлечения инвестиций и долгосрочного сотрудничества, сообщил он.

«Важный блок — гуманитарный трек и вопросы возможных обменов. Рассчитываем на конкретные результаты возвращения наших граждан», — написал секретарь СНБО. По его словам, переговорщики будут работать на «практические решения». Об итогах украинская делегация сообщит по итогам встречи.

Умеров добавил, что украинская сторона также намерена обсудить подготовку к следующему раунду трехсторонних переговоров с участием России: «необходимо синхронизировать позиции перед этим этапом».

Кроме Умерова, в украинскую делегацию входят глава фракции «Слуги народа» в Верховной раде Давид Арахамия, министр экономики Алексей Соболев и его заместитель Дарья Марчак. Американскую сторону представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Материал дополняется

Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 25 фев, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 25 фев, 18:03
Как привить команде любовь к переменам
