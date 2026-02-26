Дмитриев прибыл в отель в Женеве для переговоров с США
Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл в отель Four Seasons в Женеве, где он должен провести переговоры с американскими представителями, передает «РИА Новости».
Спецпредставитель президента прибыл к отелю в 16:25 по местному времени (18:25 мск). В это время там уже находилась делегация США, которая вела переговоры с украинской стороной. К моменту приезда Дмитриева полиция начала отгонять машины украинской делегации, готовя их к отъезду, пишет «РИА Новости».
Ранее российское агентство со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что Дмитриев будет в Женеве 26 февраля. По словам собеседника агентства, спецпредставитель президента России будет общаться с американской стороной «по своей линии». Источник уточнил, что Дмитриев встретится со спецпредстаителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков днем 26 февраля заявил, что не знает о присутствии Дмитриева в Женеве. «Дмитриев продолжает работу по экономическому треку. У него осуществляются разные контакты. Сейчас я точно не могу сказать, он в Женеве или нет», — сказал пресс-секретарь.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом
Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года
Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта
В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года
Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу