Переговоры России и США⁠,
Дмитриев прибыл в отель в Женеве для переговоров с США

Сюжет
Переговоры России и США
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл в отель Four Seasons в Женеве, где он должен провести переговоры с американскими представителями, передает «РИА Новости».

«РИА Новости» узнало, что Дмитриев проведет переговоры с США в Женеве
Политика

Спецпредставитель президента прибыл к отелю в 16:25 по местному времени (18:25 мск). В это время там уже находилась делегация США, которая вела переговоры с украинской стороной. К моменту приезда Дмитриева полиция начала отгонять машины украинской делегации, готовя их к отъезду, пишет «РИА Новости».

Ранее российское агентство со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что Дмитриев будет в Женеве 26 февраля. По словам собеседника агентства, спецпредставитель президента России будет общаться с американской стороной «по своей линии». Источник уточнил, что Дмитриев встретится со спецпредстаителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков днем 26 февраля заявил, что не знает о присутствии Дмитриева в Женеве. «Дмитриев продолжает работу по экономическому треку. У него осуществляются разные контакты. Сейчас я точно не могу сказать, он в Женеве или нет», — сказал пресс-секретарь.

Материал дополняется

Персоны
Егор Алимов
Кирилл Дмитриев Женева США
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
