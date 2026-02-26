 Перейти к основному контенту
0

Bloomberg показал на снимках, как Иран готовит ядерные объекты к ударам

Bloomberg: спутниковые снимки показали, как Иран укрепляет ядерные объекты

Судя по спутниковым снимкам, Иран укрепляет свои военные и потенциальные ядерные объекты на случай удара со стороны США. Об этом пишет Bloomberg.

В июне 2025-го США нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана, присоединившись к израильской военной кампании. Целями атаки стали подземные комплексы в Фордо, Натанзе и Исфахане. Судя по спутниковым снимкам, сделанным в феврале, на поврежденных объектах начали расчищать завалы и укреплять их от будущих атак.

Как отмечает Bloomberg, по мнению экспертов, операция США может пройти не так легко, как того ожидает американский президент Дональд Трамп. Это связано с рассредоточенным и частично скрытым набором целей из-за сложной географии Ирана.

Согласно спутниковым снимкам, рядом с ядерным комплексом в Исфахане были засыпаны входы в туннели. Как отмечают аналитики, это сделано для предотвращения обрушения в случае возможных авиадуров, а также для прикрытия точек доступа, уязвимых перед пробивными боеприпасами.

Кроме того, на изображении видно, что в комплексе в Натанзе была проведена реконструкция. В частности, там возвели новую крышу над поврежденной экспериментальной установкой по обогащению урана.

За последнее время США стянули к берегам Ирана значительные силы, а также начали выводить свои войска с баз на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «очень плохим днем», если тот не пойдет на сделку.

Соединенные Штаты потребуют от Ирана ликвидировать три ядерных объекта Тегерана в Фордо, Натанзе и Исфахане и отдать Вашингтону весь запас обогащенного урана, писал The Wall Street Journal.

Материал дополняется

Анастасия Луценко
Иран США ядерные объекты Удары
