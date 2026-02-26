 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Рубио рассказал о видении Трампом договора по ядерному оружию

Рубио: любой договор по ядерному оружию должен включать США, Китай и Россию
По словам Рубио, Трамп считает, что любой договор о ракетах должен включать три страны — США, Россию и Китай. При этом он отметил, что США не могут «принуждать» к такому соглашению
Марко Рубио и Дональд Трамп
Марко Рубио и Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Любой договор по ядерному оружию должен включать США, Китай и Россию, заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире Fox News.

«Президент [США Дональд Трамп] твердо убежден, что для того, чтобы любое соглашение по ядерной программе в 21 веке было легитимным, в нем должны участвовать эти три страны — Соединенные Штаты, Россия и Китай, и мы собираемся продолжать изучать их готовность к этому», — сказал он.

По словам Рубио, такое соглашение было бы «хорошо для всего мира». При этом он отметил, что США не могут «принуждать» к такому договору.

«Мы можем оказывать давление, мы можем направлять, мы можем уговаривать, но мы не можем принуждать. В конечном счете, если они [Китай] захотят заключить сделку по оружию на три страны, мы готовы говорить об этом. Если они не захотят этого делать, то у нас ее не будет, мы просто продолжим делать то, что нам нужно», — резюмировал госсекретарь.

Вэнс рассказал о переговорах с Россией по договору о ракетах
Политика
Джей Ди Вэнс

ДСНВ Россия и США подписали в апреле 2010 года. Он вступил в силу в феврале 2011-го. Договор был рассчитан на десять лет с возможностью однократного продления еще на пять. В 2021 году договор продлили. В феврале 2023 года Россия объявила о приостановке своего участия в договоре. 5 февраля 2026 года срок действия договора официально истек.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 11 февраля, что Россия планирует и дальше придерживаться моратория по количественным ограничениям оружия согласно ДСНВ, пока эти лимиты будут соблюдать США.

В начале февраля Рубио говорил, что Штаты готовы вести «переговоры с позиции силы» по формированию нового договора о сокращении наступательных вооружений. По его словам, СНВ-III «больше не выполняет свою функцию». Он считает, что прежняя система контроля над вооружениями, основанная на двусторонних договоренностях между США и Россией, больше не отвечает текущей ситуации, поскольку Китай за последние годы существенно нарастил свой ядерный потенциал. Этот факт, по оценке Вашингтона, делает необходимым новый подход к стратегической стабильности с учетом возможностей Китая.

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс 11 февраля заявил, что США продолжают вести переговоры с Россией о заключении обновленного варианта договора. Он уточнил, что обновленный договор будет отличаться от ДСНВ.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
ядерное оружие соглашение Марко Рубио США Россия Китай
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 25 фев, 18:03
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 25 фев, 18:03
