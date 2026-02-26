Рубио рассказал о видении Трампом договора по ядерному оружию
Любой договор по ядерному оружию должен включать США, Китай и Россию, заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире Fox News.
«Президент [США Дональд Трамп] твердо убежден, что для того, чтобы любое соглашение по ядерной программе в 21 веке было легитимным, в нем должны участвовать эти три страны — Соединенные Штаты, Россия и Китай, и мы собираемся продолжать изучать их готовность к этому», — сказал он.
По словам Рубио, такое соглашение было бы «хорошо для всего мира». При этом он отметил, что США не могут «принуждать» к такому договору.
«Мы можем оказывать давление, мы можем направлять, мы можем уговаривать, но мы не можем принуждать. В конечном счете, если они [Китай] захотят заключить сделку по оружию на три страны, мы готовы говорить об этом. Если они не захотят этого делать, то у нас ее не будет, мы просто продолжим делать то, что нам нужно», — резюмировал госсекретарь.
ДСНВ Россия и США подписали в апреле 2010 года. Он вступил в силу в феврале 2011-го. Договор был рассчитан на десять лет с возможностью однократного продления еще на пять. В 2021 году договор продлили. В феврале 2023 года Россия объявила о приостановке своего участия в договоре. 5 февраля 2026 года срок действия договора официально истек.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 11 февраля, что Россия планирует и дальше придерживаться моратория по количественным ограничениям оружия согласно ДСНВ, пока эти лимиты будут соблюдать США.
В начале февраля Рубио говорил, что Штаты готовы вести «переговоры с позиции силы» по формированию нового договора о сокращении наступательных вооружений. По его словам, СНВ-III «больше не выполняет свою функцию». Он считает, что прежняя система контроля над вооружениями, основанная на двусторонних договоренностях между США и Россией, больше не отвечает текущей ситуации, поскольку Китай за последние годы существенно нарастил свой ядерный потенциал. Этот факт, по оценке Вашингтона, делает необходимым новый подход к стратегической стабильности с учетом возможностей Китая.
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс 11 февраля заявил, что США продолжают вести переговоры с Россией о заключении обновленного варианта договора. Он уточнил, что обновленный договор будет отличаться от ДСНВ.
