Глава МИД Польши напомнил слова Рютте о войне «масштаба дедов и прадедов»
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский напомнил соотечественникам утверждение генерального секретаря НАТО Марка Рютте о возможном военном конфликте «масштаба дедов и прадедов». Заявление главы МИД Польши прозвучало в ходе выступления в сейме, где он представлял приоритеты внешней политики страны на 2026 год, сообщает издание Fakt.
«Генеральный секретарь НАТО [Марк Рютте] заявляет, что «Россия вернула войну в Европу», и поэтому мы должны быть готовы к конфликту «такого масштаба, который пережили наши бабушки и дедушки или прабабушки», — сказал Сикорский.
Заявление Рютте прозвучало в сентябре 2025 года — тогда он также выразил мнение, что Россия объединилась с Китаем, Северной Кореей и Ираном для расширения своего влияния, и призвал союзные государства предотвратить конфликт, который может быть «масштаба войны, подобной той, которую пережили наши бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки» (цитата по Reuters).
По словам главы польского МИДа, Европа сталкивается с растущими угрозами безопасности на фоне масштабных политических, экономических и технологических изменений.
«Мы все видим угрозу. Ситуация серьезная. Осознание опасности может быть парализующим или мобилизующим. Мы не должны позволять себе быть парализованными. Пассивность или расчет на других — это приглашение к эскалации», — заявил он.
Сикорский подчеркнул, что обеспечение безопасности является необходимым условием для достижения остальных целей государства. Он также отметил, что в европейских странах всё чаще звучат предупреждения о возможном военном конфликте и необходимости укрепления обороноспособности.
Ранее о риске военного столкновения между Россией и Европой говорил президент Сербии Александр Вучич, заявлявший, что вероятность такого сценария становится все более очевидной. О необходимости подготовки к возможному противостоянию с Россией также говорил начальник Генштаба Вооруженных сил Франции Фабьен Мандон, который допускал возможность конфликта в течение ближайших нескольких лет.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, заявлял, что страны Евросоюза уже планируют достижение полной боеготовности к концу десятилетия, что, по его мнению, допускает возможность вооруженного конфликта к началу 2030-х годов.
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не намерена воевать с европейскими странами, однако готова к такому развитию событий, если конфликт будет навязан извне. Заявления о возможной «большой войне» глава государства называл «ложью и бредом».
