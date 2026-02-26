 Перейти к основному контенту
Политика
0

Глава МИД Польши напомнил слова Рютте о войне «масштаба дедов и прадедов»

В ходе выступления в сейме Радослав Сикорский сослался на утверждение генсека НАТО Марка Рютте и заявил о необходимости готовиться к возможному крупному конфликту в Европе, назвав ситуацию серьезной, а угрозу — видимой
Радослав Сикорский
Радослав Сикорский (Фото: Anadolu Agency / Reuters)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский напомнил соотечественникам утверждение генерального секретаря НАТО Марка Рютте о возможном военном конфликте «масштаба дедов и прадедов». Заявление главы МИД Польши прозвучало в ходе выступления в сейме, где он представлял приоритеты внешней политики страны на 2026 год, сообщает издание Fakt.

«Генеральный секретарь НАТО [Марк Рютте] заявляет, что «Россия вернула войну в Европу», и поэтому мы должны быть готовы к конфликту «такого масштаба, который пережили наши бабушки и дедушки или прабабушки», — сказал Сикорский.

Заявление Рютте прозвучало в сентябре 2025 года — тогда он также выразил мнение, что Россия объединилась с Китаем, Северной Кореей и Ираном для расширения своего влияния, и призвал союзные государства предотвратить конфликт, который может быть «масштаба войны, подобной той, которую пережили наши бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки» (цитата по Reuters).

По словам главы польского МИДа, Европа сталкивается с растущими угрозами безопасности на фоне масштабных политических, экономических и технологических изменений.

«Мы все видим угрозу. Ситуация серьезная. Осознание опасности может быть парализующим или мобилизующим. Мы не должны позволять себе быть парализованными. Пассивность или расчет на других — это приглашение к эскалации», — заявил он.

Сикорский подчеркнул, что обеспечение безопасности является необходимым условием для достижения остальных целей государства. Он также отметил, что в европейских странах всё чаще звучат предупреждения о возможном военном конфликте и необходимости укрепления обороноспособности.

Путин назвал ложью и бредом заявления о возможной «большой войне»
Политика
Владимир Путин

Ранее о риске военного столкновения между Россией и Европой говорил президент Сербии Александр Вучич, заявлявший, что вероятность такого сценария становится все более очевидной. О необходимости подготовки к возможному противостоянию с Россией также говорил начальник Генштаба Вооруженных сил Франции Фабьен Мандон, который допускал возможность конфликта в течение ближайших нескольких лет.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, заявлял, что страны Евросоюза уже планируют достижение полной боеготовности к концу десятилетия, что, по его мнению, допускает возможность вооруженного конфликта к началу 2030-х годов.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не намерена воевать с европейскими странами, однако готова к такому развитию событий, если конфликт будет навязан извне. Заявления о возможной «большой войне» глава государства называл «ложью и бредом».

Плугина Ирина
Польша МИД Сикорский конфликт Европа Марк Рютте
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
