Генсек НАТО заявил, что усиление давления на Россию — «единственный способ» заставить ее сесть за стол переговоров. Путин «делает многое» для мирного урегулирования, говорили в Кремле

Марк Рютте (Фото: Geert Vanden Wijngaert / Reuters)

Конфликт на Украине, скорее всего, завершится переговорами, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, пообещав стране защиту после любого мирного соглашения или прекращения огня.

По словам Рютте, президент России Владимир Путин «хочет все, но знает, что это невозможно».

«Любой конфликт заканчивается, хотя и не всегда переговорами. Вторую мировую войну мы выиграли безоговорочно. Холодную войну мы выиграли вместе с Рейганом и Тэтчер. В случае с Украиной [конфликт], скорее всего, завершится переговорами, но Зеленский должен знать, что его страна защищена после любого мирного соглашения или прекращения огня», — сказал Рютте.

Генсек подчеркнул, что альянс вступил в эпоху конфронтации, к которой не стремился. «Россия вернула войну в Европу и объединилась с Китаем, Северной Кореей и Ираном, чтобы расширить свои возможности и влияние», — заявил он. Однако, отметил Рютте, история показывает, что «Северная Америка и Европа вместе — выигрышная комбинация».

По его словам, он много раз встречался с Путиным и уверен, что усиление давления на Россию — «единственный способ заставить его сесть за стол переговоров». Рютте и Путин, в частности, встречались в апреле 2013 года в ходе визита последнего в Нидерланды, генсек тогда занимал пост премьер-министра страны.

НАТО продолжит поддерживать Украину как сегодня, так и в будущем, заверил глава альянса. «Соединенные Штаты и союзники работают над гарантиями безопасности, чтобы гарантировать, что как только наступит мир, он будет прочным», — сказал он.

Россия «сохраняет открытость к переговорному процессу», заявил на прошлой неделе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Путин «делает многое», чтобы урегулировать конфликт политико-дипломатическим путем. Украинский лидер Владимир Зеленский «сыплет угрозами направо-налево», чтобы убедить европейцев в том, что «он хороший вояка и удачливый вояка», в то время как «с каждым днем положение и переговорная позиция Украины ухудшаются», утверждает Песков.