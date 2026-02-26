Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси примет участие в переговорах в Женеве

Рафаэль Гросси (Фото: Elisabeth Mandl / Reuters)

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует участвовать в непрямых переговорах между Ираном и США, проходящих в Женеве, сообщает West Asia News Agency.

«Этот новый этап дипломатии приобрел особое значение с присутствием Рафаэля Гросси, генерального директора МАГАТЭ, участие которого в Женеве придало обсуждениям особо техническое измерение», — сообщается в статье агентства. Гросси участвовал в переговорах и ранее.

Иранскую делегацию возглавит глава МИДа Аббас Арагчи, под его руководством прошли два раунда переговоров между странами в Маскате и Женеве. Сторону США представит спецпосланник главы государства Стив Уиткофф, в них также примет участие зять американского лидера Джаред Кушнер.

Первый раунд, по данным МАГАТЭ, был сосредоточен на проверке серьезности намерений Ирана и США, а второй — на планах по закреплению прогресса, достигнутого 17 февраля. Третий раунд, по словам Гросси, будет посвящен конкретным решениям.

Президент США Дональд Трамп требует от Тегерана заключить соглашение, которое исключает появление ядерного оружия у Ирана. Он также пригрозил, что иначе страну будет ждать атака «гораздо более мощная», чем летом 2025 года. Глава МИД Ирана заявил, что в таком случае Тегеран атакует американские базы в странах Персидского залива.

12-дневная война в июне 2025 года началась с ударов Израиля по иранским ядерным и военным объектам. Это случилось незадолго до запланированных новых переговоров США и Ирана по ядерной сделке. Причиной начала боевых действий Израиль назвал близость Тегерана к созданию ядерной бомбы. Иран ответил ударами по израильской территории. В ночь на 22 июня в конфликт вступили США, нанеся удар по крупнейшим ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого иранцы атаковали американскую военную базу в Катаре. 24 июня Трамп сообщил о перемирии между всеми сторонами.