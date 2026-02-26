 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Политика⁠,
0

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси примет участие в переговорах в Женеве

Рафаэль Гросси
Рафаэль Гросси (Фото: Elisabeth Mandl / Reuters)

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует участвовать в непрямых переговорах между Ираном и США, проходящих в Женеве, сообщает West Asia News Agency.

«Этот новый этап дипломатии приобрел особое значение с присутствием Рафаэля Гросси, генерального директора МАГАТЭ, участие которого в Женеве придало обсуждениям особо техническое измерение», — сообщается в статье агентства. Гросси участвовал в переговорах и ранее.

Иранскую делегацию возглавит глава МИДа Аббас Арагчи, под его руководством прошли два раунда переговоров между странами в Маскате и Женеве. Сторону США представит спецпосланник главы государства Стив Уиткофф, в них также примет участие зять американского лидера Джаред Кушнер.

Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США
Политика
Дональд Трамп

Первый раунд, по данным МАГАТЭ, был сосредоточен на проверке серьезности намерений Ирана и США, а второй — на планах по закреплению прогресса, достигнутого 17 февраля. Третий раунд, по словам Гросси, будет посвящен конкретным решениям.

Президент США Дональд Трамп требует от Тегерана заключить соглашение, которое исключает появление ядерного оружия у Ирана. Он также пригрозил, что иначе страну будет ждать атака «гораздо более мощная», чем летом 2025 года. Глава МИД Ирана заявил, что в таком случае Тегеран атакует американские базы в странах Персидского залива.

12-дневная война в июне 2025 года началась с ударов Израиля по иранским ядерным и военным объектам. Это случилось незадолго до запланированных новых переговоров США и Ирана по ядерной сделке. Причиной начала боевых действий Израиль назвал близость Тегерана к созданию ядерной бомбы.

Иран ответил ударами по израильской территории. В ночь на 22 июня в конфликт вступили США, нанеся удар по крупнейшим ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого иранцы атаковали американскую военную базу в Катаре. 24 июня Трамп сообщил о перемирии между всеми сторонами.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Персоны
Ксения Потрошилина
Переговоры Иран США МАГАТЭ
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен
10 января 1981 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
