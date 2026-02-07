Глава МИД Ирана рассказал, каким будет ответ на атаку США

После переговоров в Омане разногласия между Ираном и США остались. Арагчи заявил, что Иран не откажется от обогащения урана, но готов к «надежному соглашению». Он пригрозил ударом по базам США на Ближнем Востоке в случае атаки

Фото: Maj. Jason Sweeney / Keystone Press Agency / Global Look Press

В случае нападения со стороны США Иран атакует американские базы в соседних странах Персидского залива, заявил глава иранского МИДа Аббас Арагчи в интервью Al Jazeera после переговоров с Вашингтоном в Омане.

«Если Иран подвергнется нападению, мы нанесем удар по американским базам в регионе», — сказал он (цитата по IRNA).

При этом Арагчи подчеркнул, что такая атака не будет нападением на соседние страны, поскольку есть различие «между нападением на базы и нападением на соседние государства». Он добавил, что риск войны существует и Иран готов к любому сценарию.

Накануне в Маскате прошли непрямые переговоры Ирана и США при посредничестве Омана. Арагчи назвал их «хорошим стартом», рассказав об обмене точками зрения в «позитивной атмосфере», но отметил, что продолжение зависит от «консультаций в наших столицах». В то же время стороны договорились о продолжении переговорного процесса, но формат и даты следующих раундов определятся в ходе последующих консультаций при посредничестве главы МИД Омана Бадра Аль Бусаиди.

Арагчи сообщил, что прошедшие переговоры затрагивали только ядерную проблему. По его словам, Тегеран считает, что «вопрос о запрете обогащения [урана] не подлежит обсуждению», поскольку это является правом Ирана. В то же время глава иранского МИДа заявил, что Тегеран готов достичь надежного соглашения по обогащению урана. Что касается ракетной программы, Арагчи подчеркнул, что переговоры по этой теме нельзя вести «ни сейчас, ни в будущем», поскольку это «оборонительный вопрос».

По данным Reuters, на переговорах Тегеран продемонстрировал открытость к обсуждению «уровня и чистоты» обогащения или альтернативных механизмов, включая потенциальный региональный консорциум. Взамен Иран выдвинул несколько требований, в частности «эффективное и немедленное снятие санкций, включая банковские и нефтяные, а также вывод американских военных активов из Ирана», рассказал агентству анонимный дипломат.

Президент США Дональд Трамп также позитивно оценил прошедшие переговоры с Ираном, анонсировав новую встречу «в начале следующей недели». Американский лидер подчеркнул, что условием приемлемой для США сделки будет «никакого ядерного оружия» у Ирана. По оценке Трампа, Тегеран хочет заключить сделку, поскольку «знает о последствиях». «Если они не пойдут на сделку, последствия будут очень серьезными. Посмотрим, что произойдет», — сказал он журналистам на борту Air Force One.

Трамп в январе отправил на Ближний Восток «армаду» во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln «на всякий случай», призвав Иран пойти на ядерную сделку. В противном случае, пригрозил глава Белого дома, страну ждет атака «гораздо более мощная», чем летом 2025 года.

The Wall Street Journal писала, что США укрепляют свои возможности в области противовоздушной обороны на Ближнем Востоке, чтобы защитить свои войска и союзников в регионе в случае ответного удара Тегерана. В ночь на 6 февраля американское посольство в Иране призвало граждан США немедленно покинуть страну.