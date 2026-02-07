 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Политика⁠,
0

Глава МИД Ирана рассказал, каким будет ответ на атаку США

МИД Ирана: Тегеран атакует базы США в соседних странах в случае нападения
После переговоров в Омане разногласия между Ираном и США остались. Арагчи заявил, что Иран не откажется от обогащения урана, но готов к «надежному соглашению». Он пригрозил ударом по базам США на Ближнем Востоке в случае атаки
Фото: Maj. Jason Sweeney / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Maj. Jason Sweeney / Keystone Press Agency / Global Look Press

В случае нападения со стороны США Иран атакует американские базы в соседних странах Персидского залива, заявил глава иранского МИДа Аббас Арагчи в интервью Al Jazeera после переговоров с Вашингтоном в Омане.

«Если Иран подвергнется нападению, мы нанесем удар по американским базам в регионе», — сказал он (цитата по IRNA).

При этом Арагчи подчеркнул, что такая атака не будет нападением на соседние страны, поскольку есть различие «между нападением на базы и нападением на соседние государства». Он добавил, что риск войны существует и Иран готов к любому сценарию.

Накануне в Маскате прошли непрямые переговоры Ирана и США при посредничестве Омана. Арагчи назвал их «хорошим стартом», рассказав об обмене точками зрения в «позитивной атмосфере», но отметил, что продолжение зависит от «консультаций в наших столицах». В то же время стороны договорились о продолжении переговорного процесса, но формат и даты следующих раундов определятся в ходе последующих консультаций при посредничестве главы МИД Омана Бадра Аль Бусаиди.

Арагчи сообщил, что прошедшие переговоры затрагивали только ядерную проблему. По его словам, Тегеран считает, что «вопрос о запрете обогащения [урана] не подлежит обсуждению», поскольку это является правом Ирана. В то же время глава иранского МИДа заявил, что Тегеран готов достичь надежного соглашения по обогащению урана. Что касается ракетной программы, Арагчи подчеркнул, что переговоры по этой теме нельзя вести «ни сейчас, ни в будущем», поскольку это «оборонительный вопрос».

По данным Reuters, на переговорах Тегеран продемонстрировал открытость к обсуждению «уровня и чистоты» обогащения или альтернативных механизмов, включая потенциальный региональный консорциум. Взамен Иран выдвинул несколько требований, в частности «эффективное и немедленное снятие санкций, включая банковские и нефтяные, а также вывод американских военных активов из Ирана», рассказал агентству анонимный дипломат.

Трамп подписал указ о пошлинах для торгующих с Ираном стран
Политика
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп также позитивно оценил прошедшие переговоры с Ираном, анонсировав новую встречу «в начале следующей недели». Американский лидер подчеркнул, что условием приемлемой для США сделки будет «никакого ядерного оружия» у Ирана. По оценке Трампа, Тегеран хочет заключить сделку, поскольку «знает о последствиях». «Если они не пойдут на сделку, последствия будут очень серьезными. Посмотрим, что произойдет», — сказал он журналистам на борту Air Force One.

Трамп в январе отправил на Ближний Восток «армаду» во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln «на всякий случай», призвав Иран пойти на ядерную сделку. В противном случае, пригрозил глава Белого дома, страну ждет атака «гораздо более мощная», чем летом 2025 года.

The Wall Street Journal писала, что США укрепляют свои возможности в области противовоздушной обороны на Ближнем Востоке, чтобы защитить свои войска и союзников в регионе в случае ответного удара Тегерана. В ночь на 6 февраля американское посольство в Иране призвало граждан США немедленно покинуть страну.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Иран США Персидский залив Ближний Восток переговоры Аббас Арагчи Дональд Трамп
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
