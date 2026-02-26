Уиткофф прибыл в Женеву для переговоров с Ираном и Украиной

Стив Уиткофф (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Швейцарию, где при участии зятя американского лидера Джареда Кушнера он проведет переговоры с иранской стороной, а также отдельно встретится с представителями Украины.

Согласно данным сервиса Flightradar24, Bombardier Global 7500 с американской регистрацией, ранее связывавшийся с перелетами Уиткоффа, приземлился в аэропорту Женевы. Официальные лица США и Швейцарии факт прибытия борта на момент публикации не комментировали.

О прибытии Уиткоффа в Женеву сообщает также «РИА Новости».

Уиткофф ранее назвал основной целью визита переговоры с иранской делегацией по ядерной проблеме. Он также сообщил , что может встретиться в Женеве с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым.

Президент Украины Владимир Зеленский вскоре рассказал, что в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, его спецпосланником и Джаредом Кушнером были подняты вопросы, над которыми представители стран будут работать на двусторонней встрече в Женеве 26 февраля.

По данным «РИА Новости» в Женеву для участия в переговорах с американской стороной также прибудет спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.