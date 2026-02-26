После обстрелов ВСУ в Белгороде без света остались 10 тыс. потребителей

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

В результате атак ВСУ на энергетические объекты Белгорода свет пропал почти у 10 тыс. абонентов города, сообщил мэр Валентин Демидов в телеграм-канале.

«Зафиксировано технологическое нарушение в электросетях города. Из-за регулярных обстрелов ВСУ объектов энергетики Белгорода происходят сбои. В настоящее время временно отсутствует электроснабжение почти у 10 тыс. абонентов города», — написал мэр.

В Белгороде на время отключений не работают светофоры. Движение регулируют 14 сотрудников ГАИ.

Демидов заверил, что энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам, а потребителей переведут на резервные схемы, от которых уже работают ключевые социально значимые объекты.

Незадолго до сообщения Демидова пресс-служба «Водоканала Белгородской области» предупредила жителей центральной части Белгорода о возможных перебоях в водоснабжении из-за остановки насосной станции. Представитель организации пояснил, что речь идет о временном снижении давления.

Объекты гражданской инфраструктуры Белгорода и Белгородской области регулярно подвергаются украинским ударам. В результате в регионе фиксируются перебои с электро-, тепло- и водоснабжением, а также с водоотведением.

Так, тремя днями ранее, 23 февраля, Белгород и Белгородский округ попали под массированный ракетный обстрел. При этом серьезные повреждения получила энергетическая инфраструктура.