Насосная станция в Белгороде остановилась из-за сбоя электроснабжения
В центральной части Белгорода возможно временное ухудшение водоснабжения в связи с остановкой насосной станции. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Водоканала Белгородской области».
Представитель организации заявил, что из-за аварии возможно временное снижение давления в центральной части города. Специалисты водоканала занимаются устранением проблемы, сроки восстановления штатного режима не уточняются.
В Белгороде и ряде округов фиксируются перебои с электро-, тепло- и водоснабжением, а также с водоотведением. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о повреждениях линий электропередачи и объектов теплоснабжения в результате обстрелов. Власти региона неоднократно заявляли о проведении восстановительных работ на объектах инфраструктуры.
