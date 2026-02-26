Насосная станция в Белгороде остановилась из-за сбоя электроснабжения

Фото: Валентина Санникова / ТАСС

В центральной части Белгорода возможно временное ухудшение водоснабжения в связи с остановкой насосной станции. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Водоканала Белгородской области».

Представитель организации заявил, что из-за аварии возможно временное снижение давления в центральной части города. Специалисты водоканала занимаются устранением проблемы, сроки восстановления штатного режима не уточняются.

В Белгороде и ряде округов фиксируются перебои с электро-, тепло- и водоснабжением, а также с водоотведением. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о повреждениях линий электропередачи и объектов теплоснабжения в результате обстрелов. Власти региона неоднократно заявляли о проведении восстановительных работ на объектах инфраструктуры.