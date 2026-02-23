 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Белгородской области при атаке пострадали мирный житель и боец «Орлана»

Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгородской области в результате атак со стороны ВСУ пострадали мирный житель и боец подразделения «Орлан», сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В Шебекинском округе, в селе Новая Таволжанка, мужчина получил ранения при ударе беспилотника по автомобилю. Он самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ, где у него диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения плеча и ноги. Автомобиль был также поврежден.

В Белгородском округе, в селе Никольское, при выполнении служебных задач по уничтожению дрона боец подразделения «Орлан» получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги. Медицинская помощь ему оказана, от госпитализации мужчина отказался. Он продолжит лечение амбулаторно.

Бойцы подразделения «Орлан» вместе с сотрудниками Росгвардии выполняют задачи по защите населения и охране объектов на территории Белгородской области.

Гладков сообщил о массированном ракетном обстреле Белгорода
Политика

Белгородская область регулярно подвергается украинским атакам. Накануне дрон атаковал машину в Волоконовском округе недалеко от хутора Первомайский. В результате удара погиб водитель.

В тот же день при детонации беспилотника на территории предприятия на хуторе Церковный пострадала женщина. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии с травматической ампутацией ноги.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Белгородская область Вячеслав Гладков раненные атака дронов
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Прямой эфир
