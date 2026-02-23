В Белгородской области при атаке пострадали мирный житель и боец «Орлана»
В Белгородской области в результате атак со стороны ВСУ пострадали мирный житель и боец подразделения «Орлан», сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В Шебекинском округе, в селе Новая Таволжанка, мужчина получил ранения при ударе беспилотника по автомобилю. Он самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ, где у него диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения плеча и ноги. Автомобиль был также поврежден.
В Белгородском округе, в селе Никольское, при выполнении служебных задач по уничтожению дрона боец подразделения «Орлан» получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги. Медицинская помощь ему оказана, от госпитализации мужчина отказался. Он продолжит лечение амбулаторно.
Бойцы подразделения «Орлан» вместе с сотрудниками Росгвардии выполняют задачи по защите населения и охране объектов на территории Белгородской области.
Белгородская область регулярно подвергается украинским атакам. Накануне дрон атаковал машину в Волоконовском округе недалеко от хутора Первомайский. В результате удара погиб водитель.
В тот же день при детонации беспилотника на территории предприятия на хуторе Церковный пострадала женщина. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии с травматической ампутацией ноги.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве
Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева
FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы
NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства
Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга