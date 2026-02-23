Гладков сообщил о массированном ракетном обстреле Белгорода

По словам губернатора, в городе и Белгородском округе есть серьезные повреждения объектов энергетики, а также перебои с подачей электроэнергии, тепла и водоснабжения в дома

Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу, есть серьезные повреждения энергетической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Есть перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в дома жителей. Масштаб повреждений в полном объеме сможем оценить в светлое время суток», — написал он.

Мэр Белгорода Валентин Демидов после обстрела сообщил о «серьезных» разрушениях. Удары, по его словам, были нанесены по объектам энергетической инфраструктуры.

Днем 22 февраля Белгород и Белгородский округ также попали под ракетный обстрел. Пострадавших не было, сообщал губернатор