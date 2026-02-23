Гладков сообщил о массированном ракетном обстреле Белгорода
Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу, есть серьезные повреждения энергетической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Есть перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в дома жителей. Масштаб повреждений в полном объеме сможем оценить в светлое время суток», — написал он.
Мэр Белгорода Валентин Демидов после обстрела сообщил о «серьезных» разрушениях. Удары, по его словам, были нанесены по объектам энергетической инфраструктуры.
Днем 22 февраля Белгород и Белгородский округ также попали под ракетный обстрел. Пострадавших не было, сообщал губернатор
