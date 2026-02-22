Белгород подвергся ракетному обстрелу

Фото: vvgladkov / Telegram

ВСУ атаковали ракетами Белгород и Белгородский округ, сообщил в телеграм -канале глава региона Вячеслав.

«Предварительно, пострадавших нет», — уточнил губернатор.

Оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется, добавил Гладков .

В период с 15:15 до 15:25 мск в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах действовала ракетная опасность.

Накануне Белгород, Белгородский и Шебекинский округа подверглись ракетному обстрелу дважды, удар пришелся по критической инфраструктуре региона.

В среду, 18 января, объекты энергетики Белгорода подверглись массированной атаке, на следующий день губернатор предупредил о веерных отключениях электричества.