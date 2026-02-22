 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Белгород подвергся ракетному обстрелу

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

ВСУ атаковали ракетами Белгород и Белгородский округ, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав.

«Предварительно, пострадавших нет», — уточнил губернатор.

Оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется, добавил Гладков.

В период с 15:15 до 15:25 мск в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах действовала ракетная опасность.

Гладков предупредил о веерных отключениях после ударов ВСУ
Политика
Фото:Максим Константинов / Global Look Press

Накануне Белгород, Белгородский и Шебекинский округа подверглись ракетному обстрелу дважды, удар пришелся по критической инфраструктуре региона.

В среду, 18 января, объекты энергетики Белгорода подверглись массированной атаке, на следующий день губернатор предупредил о веерных отключениях электричества.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Вячеслав Гладков Белгородская область ракетный обстрел
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Гладков сообщил о повреждении инфраструктуры при новом обстреле Белгорода
Политика
Сбой произошел в белгородском Центре обработки данных после атаки ВСУ
Политика
После обстрела в Белгородской области начались проблемы с теплом и светом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Bloomberg узнал об идее в ЕС приостановить тарифное соглашение с США Политика, 16:34
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:28
Bloomberg узнал о нестандартной проверке в США сделки Netflix и Warner Бизнес, 16:27
Как сменившие гражданство россияне выступили за другие сборные на ОИ-2026 Спорт, 16:17
Кросби не сыграет за сборную Канады в финальном матче Олимпиады Спорт, 16:14
Зеленский сообщил о нескольких задержаниях по делу о теракте во Львове Политика, 16:11
Непряева рассказала о панике из-за чужих лыж на марафоне Олимпиады Спорт, 16:07
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
В Николаеве прогремел взрыв в третий раз с начала суток Политика, 16:06
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Маск ответил на вопрос о счастье Политика, 15:56
Россиянку дисквалифицировали за чужие лыжи. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 15:55
Economic Times сообщила об аварии с индийским истребителем Tejas Общество, 15:55
Число сбитых на подлете к Москве беспилотников превысило 10 Политика, 15:53
Как уволиться, если работа не нравится и хочется уйти Образование, 15:46