Белгород подвергся ракетному обстрелу
ВСУ атаковали ракетами Белгород и Белгородский округ, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав.
«Предварительно, пострадавших нет», — уточнил губернатор.
Оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется, добавил Гладков.
В период с 15:15 до 15:25 мск в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах действовала ракетная опасность.
Накануне Белгород, Белгородский и Шебекинский округа подверглись ракетному обстрелу дважды, удар пришелся по критической инфраструктуре региона.
В среду, 18 января, объекты энергетики Белгорода подверглись массированной атаке, на следующий день губернатор предупредил о веерных отключениях электричества.
