Военная операция на Украине⁠,
0

Губернатор рассказал о последствиях обстрела Белгородской области

Гладков: при обстреле повреждения получили несколько домов и машин
Сюжет
Военная операция на Украине

При обстреле Белгорода повреждения получили несколько жилых домов, социальный объект, а также техника на территории промышленного предприятия. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В двух многоквартирных домах повреждено остекление. Кроме того, выбиты окна и поврежден фасад социального объекта», — написал он. Повреждения также получила техника на одном из производственных предприятий города — это произошло в результате удара беспилотника. Глава региона не уточнил, о каком предприятии идет речь.

Помимо этого, в поселке Дубовое был поврежден автомобиль, а в селах Никольское и Таврово — кровли частных домовладений.

Информации о пострадавших не поступало.

Гладков сообщил о массированном ракетном обстреле Белгорода
Политика

Белгородская область подверглась обстрелу в ночь на 23 февраля. В следствие атаки серьезные повреждения получила энергетическая инфраструктура, в регионе начались перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и отоплением.

Гладков предупредил, что атака продолжается.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Вячеслав Гладков обстрел повреждения ракетный обстрел
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Лента новостей
