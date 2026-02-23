Губернатор рассказал о последствиях обстрела Белгородской области
При обстреле Белгорода повреждения получили несколько жилых домов, социальный объект, а также техника на территории промышленного предприятия. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«В двух многоквартирных домах повреждено остекление. Кроме того, выбиты окна и поврежден фасад социального объекта», — написал он. Повреждения также получила техника на одном из производственных предприятий города — это произошло в результате удара беспилотника. Глава региона не уточнил, о каком предприятии идет речь.
Помимо этого, в поселке Дубовое был поврежден автомобиль, а в селах Никольское и Таврово — кровли частных домовладений.
Информации о пострадавших не поступало.
Белгородская область подверглась обстрелу в ночь на 23 февраля. В следствие атаки серьезные повреждения получила энергетическая инфраструктура, в регионе начались перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и отоплением.
Гладков предупредил, что атака продолжается.
