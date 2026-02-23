Губернатор рассказал о последствиях обстрела Белгородской области

Гладков: при обстреле повреждения получили несколько домов и машин

При обстреле Белгорода повреждения получили несколько жилых домов, социальный объект, а также техника на территории промышленного предприятия. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В двух многоквартирных домах повреждено остекление. Кроме того, выбиты окна и поврежден фасад социального объекта», — написал он. Повреждения также получила техника на одном из производственных предприятий города — это произошло в результате удара беспилотника. Глава региона не уточнил, о каком предприятии идет речь.

Помимо этого, в поселке Дубовое был поврежден автомобиль, а в селах Никольское и Таврово — кровли частных домовладений.

Информации о пострадавших не поступало.

Белгородская область подверглась обстрелу в ночь на 23 февраля. В следствие атаки серьезные повреждения получила энергетическая инфраструктура, в регионе начались перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и отоплением.

Гладков предупредил, что атака продолжается.