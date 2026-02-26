Тела погибших на Байкале китайских туристов передали родственникам

Фото: Прокуратура Иркутской области

Тела семи погибших на Байкале китайских туристов передали родственникам для дальнейшего захоронения. Об этом ТАСС сообщили в СУ СК по Иркутской области.

«Тела погибших туристов переданы в распоряжение родственникам, которые решат дальнейшие вопросы [с захоронением]», — сообщил собеседник агентства.

Трагедия произошла 20 февраля. Автомобиль с туристами попал в ледовый разлом и утонул. Группа состояла из восьми человек и водителя «УАЗа», на котором те передвигались. Среди погибших был 14-летний подросток. Один из туристов смог спастись. О гибели остальных сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Правоохранительные органы возбудили два уголовных дела: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух или более лиц, а также о халатности. На месте происшествия работали следователи, полиция и МЧС. Свидетелей трагедии допросили.

Спустя пять дней правоохранительные органы задержали 35-летнего жителя поселка Хужир Иркутской области по обвинению в организации перевозки китайских туристов. Его роль в организации нелегальных перевозок подтвердили телефонными звонками и многочисленными поступлениями крупных сумм.

РБК обратился за комментарием в СК по Иркутской области.

21 февраля на Байкале частично затонули два автомобиля, в которых находились шесть человек. Женщина и ребенок застряли в 5 км от берега на машине Toyota Land Cruiser. Их обнаружили на мысе Хобой — там же, где под лед провалились туристы. Обоих эвакуировали, а машину достали с помощью лебедки.

На следующий день под воду задними колесами ушел автомобиль марки JAC Motors. Четверо отдыхающих не смогли выбраться самостоятельно, их эвакуировали.