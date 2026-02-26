 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Тела погибших на Байкале китайских туристов передали родственникам

СК: тела семерых погибших на Байкале туристов передали родственникам
Фото: Прокуратура Иркутской области
Фото: Прокуратура Иркутской области

Тела семи погибших на Байкале китайских туристов передали родственникам для дальнейшего захоронения. Об этом ТАСС сообщили в СУ СК по Иркутской области.

«Тела погибших туристов переданы в распоряжение родственникам, которые решат дальнейшие вопросы [с захоронением]», — сообщил собеседник агентства.

Трагедия произошла 20 февраля. Автомобиль с туристами попал в ледовый разлом и утонул. Группа состояла из восьми человек и водителя «УАЗа», на котором те передвигались. Среди погибших был 14-летний подросток. Один из туристов смог спастись. О гибели остальных сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Правоохранительные органы возбудили два уголовных дела: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух или более лиц, а также о халатности. На месте происшествия работали следователи, полиция и МЧС. Свидетелей трагедии допросили.

МЧС показало кадры поиска тел погибших на Байкале туристов
Общество

Спустя пять дней правоохранительные органы задержали 35-летнего жителя поселка Хужир Иркутской области по обвинению в организации перевозки китайских туристов. Его роль в организации нелегальных перевозок подтвердили телефонными звонками и многочисленными поступлениями крупных сумм.

РБК обратился за комментарием в СК по Иркутской области.

21 февраля на Байкале частично затонули два автомобиля, в которых находились шесть человек. Женщина и ребенок застряли в 5 км от берега на машине Toyota Land Cruiser. Их обнаружили на мысе Хобой — там же, где под лед провалились туристы. Обоих эвакуировали, а машину достали с помощью лебедки.

На следующий день под воду задними колесами ушел автомобиль марки JAC Motors. Четверо отдыхающих не смогли выбраться самостоятельно, их эвакуировали.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
При участии
Ольга Ваганова
Байкал смерть туристы КНР переправа
