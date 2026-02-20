 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Среди погибших на Байкале китайских туристов был ребенок

На Байкале с помощью подводной камеры опознали тела туристов из Китая, погибших в провалившемся под лед внедорожнике. Среди них оказался 14-летний ребенок, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«На данный момент установлены личности 5 человек, водитель — 44-летний местный житель и 4 туриста (1 выживший): семья из КНР, чьи данные сохранились в базе данных гостиницы: супружеская пара, их 14-летний ребенок и еще одна родственница. Все они прибыли как самостоятельные туристы», — написал он.

Губернатор сообщил о погибших после провала машины под лед на Байкале
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global look Press

20 февраля в Иркутской области на озере Байкал автомобиль с туристами из Китая утонул, попав в ледовый разлом шириной 3 метра и глубиной 18 метров. Группа пассажиров состояла из восьми человек, одного из которых удалось спасти. Остальные туристы и водитель погибли.

Ранее, 9 февраля, под лед на Байкале провалилась иномарка Toyota Ractis. В результате происшествия погибли два человека — 34-летний водитель автомобиля и 36-летняя пассажирка. Машина ушла под воду в двух-трех километрах от берега, между бухтой Ая и деревней Усть-Анга Ольхонского района.

Авторы
Теги
Валерия Антонова
Иркутская область Байкал туристы погибшие
