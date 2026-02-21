 Перейти к основному контенту
Общество
МЧС показало кадры поиска тел погибших на Байкале туристов

Появились кадры с места поиска тел погибших на Байкале туристов

МЧС показало кадры поиска тел погибших на Байкале туристов
Команда водолазов достала тела восьми человек, которые накануне провалились под лед на Байкале вместе с автомобилем. Видео с места работ показало МЧС.

На кадрах показано, как спасатели готовятся к погружению, рубят лед и обсуждают план действий. Затем водолаз спускается в прорубь. В конце записи видно, как тела грузят в машину в черных мешках.

Перевозчик погибших на Байкале туристов из Китая не был зарегистрирован
Общество
Фото:прокуратура Иркутской области

Автомобиль с туристами из Китая провалился под лед на Байкале и утонул 20 февраля. В машине находились девять человек — восемь, включая 14-летнего ребенка, были туристами. Одного пассажира удалось спасти, остальные туристы и водитель погибли.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК), и о халатности (ч. 3 ст. 293 УК).

Перевозчик не был официально зарегистрирован.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Байкал водолазы машина Иркутская область погибшие туристы
