МЧС показало кадры поиска тел погибших на Байкале туристов
Команда водолазов достала тела восьми человек, которые накануне провалились под лед на Байкале вместе с автомобилем. Видео с места работ показало МЧС.
На кадрах показано, как спасатели готовятся к погружению, рубят лед и обсуждают план действий. Затем водолаз спускается в прорубь. В конце записи видно, как тела грузят в машину в черных мешках.
Автомобиль с туристами из Китая провалился под лед на Байкале и утонул 20 февраля. В машине находились девять человек — восемь, включая 14-летнего ребенка, были туристами. Одного пассажира удалось спасти, остальные туристы и водитель погибли.
Следственный комитет возбудил два уголовных дела — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК), и о халатности (ч. 3 ст. 293 УК).
Перевозчик не был официально зарегистрирован.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений
Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану
Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ
США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски