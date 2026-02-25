Организатора перевозки погибших на Байкале китайских туристов задержали

Фото: Прокуратура Иркутской области

Правоохранительные органы задержали 35-летний жителя поселка Хужир Иркутской области по обвинению в организации перевозки китайских туристов, провалившихся под лед на Байкале, сообщает региональное следственное управление Следственного комитета.

Как утверждает следствие, роль задержанного в организации нелегальных перевозок подтверждается совокупностью телефонных звонков, переписок и многочисленных поступлений денежных средств в крупных размерах.

Мужчине предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — лишение свободы сроком до десяти лет.

«Следствие ходатайствует об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Трагедия произошла 20 февраля: автомобиль с туристами из Китая утонул, попав в ледовый разлом. В салоне находились девять человек — водитель и восемь туристов, спасти удалось только одного из них. Среди погибших оказался и 14-летний ребенок.

Перевозчик не был официально зарегистрирован.

Сотрудники правоохранительных органов также возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 293). Максимальное наказание — лишение свободы сроком до семи лет.