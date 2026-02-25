 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Организатора перевозки погибших на Байкале китайских туристов задержали

Фото: Прокуратура Иркутской области
Фото: Прокуратура Иркутской области

Правоохранительные органы задержали 35-летний жителя поселка Хужир Иркутской области по обвинению в организации перевозки китайских туристов, провалившихся под лед на Байкале, сообщает региональное следственное управление Следственного комитета.

Как утверждает следствие, роль задержанного в организации нелегальных перевозок подтверждается совокупностью телефонных звонков, переписок и многочисленных поступлений денежных средств в крупных размерах.

Мужчине предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — лишение свободы сроком до десяти лет.

«Следствие ходатайствует об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Среди погибших на Байкале китайских туристов был ребенок
Общество

Трагедия произошла 20 февраля: автомобиль с туристами из Китая утонул, попав в ледовый разлом. В салоне находились девять человек — водитель и восемь туристов, спасти удалось только одного из них. Среди погибших оказался и 14-летний ребенок.

Перевозчик не был официально зарегистрирован.

Сотрудники правоохранительных органов также возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 293). Максимальное наказание — лишение свободы сроком до семи лет.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США

Совет при президенте внесет акции в закон об исковых сроках приватизации

Госдеп потребовал от Украины отказаться от атак на интересы США

Самозанятых водителей предложили выделить в отдельный вид перевозок

Ланьков назвал курьезно-скандальным происшествием свое задержание в Риге

Минздрав предложил реформу порядка медпомощи детям. Подробности
Авторы
Теги
Александра Озерова
Байкал задержание Иркутская область гибель китайские туристы перевозчик
Материалы по теме
Среди погибших на Байкале китайских туристов был ребенок
Общество
Перевозчик погибших на Байкале туристов из Китая не был зарегистрирован
Общество
Следователи установили личности всех погибших на Байкале
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 90,58 (+0,3) Инвестиции, 24 фев, 17:41 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 76,63 (-0,12) Инвестиции, 24 фев, 17:41
ФСБ предотвратила теракт на аэродроме в Краснодарском крае. Видео Политика, 12:09
Отчет Мишустина об итогах работы правительства за 2025 год. Трансляция Политика, 12:08
В Подмосковье с 1 марта ограничат продажу алкоголя в общепите во дворах Политика, 12:05
Четверо погибли при атаке дронов на химзавод в Смоленской области Политика, 12:04
Триггерный маркетинг «как из Pinterest» — когда это работает Образование, 12:00
Почему мебель стала активом для российских коллекционеров Компании, 12:00
FT рассказала о рождаемости в Южной Корее, которая противоречит тенденции Политика, 11:55
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Организатора перевозки погибших на Байкале китайских туристов задержали Общество, 11:54
«Мы так всегда делали»: как понять, что босс и коллеги манипулируют вами Образование, 11:53
Собянин анонсировал первую в мире ИИ-систему управления дорогами в Тушино Город, 11:51
The Sun узнала, что экс-принцу Эндрю запретили ездить верхом Политика, 11:48
Художник Лев Повзнер: «Меня интересует только абсурд» Стиль, 11:48
Как тренд на мгновенную коммуникацию повлиял на мессенджеры РБК и Frisbee, 11:46
ЦБ заявил о сокращении числа поддельных банкнот в обращении на 20% за год Финансы, 11:37