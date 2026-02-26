 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Рубио назвал небезграничным терпение Трампа в мирном процессе по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине

Терпение президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования украинского конфликта не будет длиться вечно, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Видео выступления Рубио опубликовано на YouTube-канале
ARY News.

По словам Рубио, конфликт между Россией и Украиной может быть урегулирования исключительно путем переговоров, США — единственная страна, способная ускорить мирный процесс. «Если мы откажемся от этой роли, никто другой не сможет ее выполнить», — сказал Рубио.

Вместе с тем, Рубио подчеркнул, что не считает терпение Трампа за безграничный ресурс. «При этом считаю ли я, что терпение президента безгранично? Нет, не считаю. Но я не собираюсь прогнозировать, когда оно иссякнет и в какой момент он решит больше этим не заниматься», — сказал Рубио.

Он также напомнил, что американский президент выражал разочарование, что переговоры все еще не закончились. Несмотря на наличие прогресса, некоторые вопросы не решены.

Axios узнал, что Зеленский заявил Трампу о надежде конфликта в 2026-м
Политика

Ранее Axios сообщил, что Трамп 25 февраля 2026 года созвонился с украинским лидером Владимиром Зеленским и заявил, что хочет завершить конфликт через месяц. Зеленский тогда сказал, что надеется на окончание военной операции в 2026 году. До того, украинский лидер подчеркивал, что поддерживает скорейшее окончание конфликта, но «быстрый путь» может предполагать территориальные уступки, на которые Украина ранее отказывалась идти.

Кремль заявлял, что Москва открыта к политико-дипломатическому урегулированию. Мир нужно «строить каждый день», говорил президент Владимир Путин, подчеркивая, что причиной конфликта на Украине является игнорирование интересов России и угрозы ее безопасности.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Софья Полковникова
Марко Рубио Дональд Трамп терпение Украина
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
