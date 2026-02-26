Axios узнал, что Зеленский заявил Трампу о надежде конфликта в 2026-м

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом заявил о надежде на завершение конфликта с Россией в 2026 году, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Трамп и Зеленский 25 февраля провели получасовой телефонный разговор, ставшим первой беседой после их встречи в Давосе в конце января 2026 года. Трамп сообщил украинскому лидеру, что ждет скорейшего завершения военного конфликта Москвы и Киева.

Зеленский поблагодарил Трампа за помощь и сказал, что только Трамп может убедить президента России Владимира Путина прекратить военные действия.

«Зеленский затем сказал, что надеется, что война закончится в этом году, а Трамп ответил, что война длится слишком долго, и добавил, что хотел бы, чтобы она закончилась через месяц», — сказал один из источников.

Ранее Bloomberg сообщил, что США намерены достичь урегулирования конфликта России и Украины к 4 июля. Позже Зеленский заявил, что не располагает информацией о таких планах Трампа. Зеленский отметил, что поддерживает скорейшее окончание военных действий, но подчеркнул, что «быстрый путь» может предполагать территориальные уступки, на которые Украина ранее отказывалась идти.

По его словам, на переговорах в Абу-Даби и Женеве и Киев, и Вашингтон выражали стремление к скорейшему урегулированию.

Москва, в свою очередь, заявляет о готовности к политико-дипломатическому урегулированию. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что мир требует учета интересов российской стороны.