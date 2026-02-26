Axios узнал, что Трамп сказал Зеленскому о желании мира через месяц

Американский президент Дональд Трамп во время телефонного звонка с украинским лидером Владимиром Зеленским сказал ему, что хочет добиться заключения мира как можно скорее, сообщил портал Axios со ссылкой на украинского чиновника и двух источников, осведомленных об этом звонке.

«Затем Зеленский сказал, что надеется на завершение войны в этом году, на что Трамп ответил, что война длится уже слишком долго, и выразил пожелание, чтобы она закончилась через месяц», — сообщил один из источников.

Украинский чиновник также рассказал, что Трамп подтвердил свою готовность предоставить Украине значительные гарантии безопасности со стороны США в рамках потенциального мирного соглашения с Россией.

