Axios узнал, что Трамп сказал Зеленскому о желании мира через месяц

Axios: Трамп сказал Зеленскому, что хочет завершить конфликт через месяц

Американский президент Дональд Трамп во время телефонного звонка с украинским лидером Владимиром Зеленским сказал ему, что хочет добиться заключения мира как можно скорее, сообщил портал Axios со ссылкой на украинского чиновника и двух источников, осведомленных об этом звонке.

«Затем Зеленский сказал, что надеется на завершение войны в этом году, на что Трамп ответил, что война длится уже слишком долго, и выразил пожелание, чтобы она закончилась через месяц», — сообщил один из источников.

Украинский чиновник также рассказал, что Трамп подтвердил свою готовность предоставить Украине значительные гарантии безопасности со стороны США в рамках потенциального мирного соглашения с Россией.

Материал дополняется

Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 25 фев, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 25 фев, 18:03
Главу МВД Сербии госпитализировали с двусторонней пневмонией Политика, 01:56
Axios узнал, что Трамп сказал Зеленскому о желании мира через месяц Политика, 01:45
Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов Спорт, 01:25
ПСЖ с Сафоновым в воротах выбил «Монако» Головина из Лиги чемпионов Спорт, 01:19
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Умер сыгравший в «Бригаде» и «Интернах» Владимир Довжик Общество, 01:13
NYT узнал, что открывший огонь у Кубы катер США не принадлежал ВМС Политика, 00:59
Во Флориде начали расследование по факту перестрелки близ Кубы Общество, 00:49
Bloomberg узнал, как Россия может снизить цену отсечения для нефти Политика, 00:45
Фицо предупредил о возможных новых мерах против Киева из-за «Дружбы» Политика, 00:30
Папа римский предостерег священников от проповедей, написанных ИИ Общество, 00:28
Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта Технологии и медиа, 00:02
Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года Финансы, 00:02
Власти предложили план роста доходов «Почты России» почти до ₽400 млрдПодписка на РБК, 00:01