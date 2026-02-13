Во Франции раскрыли аферу гидов с билетами в Лувр на €10 млн

Фото: Kiran Ridley / Getty Images

Во Франции раскрыли мошенническую схему с продажей поддельных билетов в Лувр и перебронированием экскурсий, сообщает Le Parisien. Ущерб музею оценили в более чем €10 млн.

По версии следствия, схема работала около десяти лет, ежедневно обслуживая до 20 групп. Арестованы девять человек, в том числе двое сотрудников Лувра, экскурсоводы и предполагаемый организатор сети.

В Лувре заявили, что расследование началось после жалобы музея в декабре 2024 года. Первыми заподозрили пару китайских гидов, пропускавших группы туристов из Китая по одним и тем же билетам многократно. «Впоследствии другие гиды были заподозрены в подобных действиях», — отметили в музее.

Чтобы проверить версию Лувра, силовики установили системы слежки, включая прослушку, подтвердив в итоге повторное использование билетов, разделение групп для обхода оплаты и возможное участие сообщников внутри музея.

В июле 2025 года началось судебное расследование по ряду статей, включая обвинения в организованном мошенничестве, отмывании денег, коррупции в госорганах и использовании поддельных документов.

Часть украденных средств, по версии следствия, могла быть вложена в недвижимость во Франции и Дубае. Всего было изъято более €957 тыс. наличными, включая €67 тыс. в иностранной валюте, и €486 тыс. на различных банковских счетах. Также, рассказали источники Le Parisien в полиции, изъяты три автомобиля и несколько банковских сейфов.

19 октября из Лувра за семь минут были похищены исторические драгоценности из коллекции французской короны общей стоимостью около €88 млн.

В ограблении участвовали четыре человека. Двое злоумышленников с помощью автовышки на грузовике проникли в галерею «Аполлон» и, используя угловые шлифовальные машины, совершили кражу. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что действовали «очень опытные» воры.

По состоянию на середину февраля по делу арестованы четыре человека, драгоценности не найдены.