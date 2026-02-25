Суд в Красноярске отменил приговор осужденному на 10 лет экс-депутату

Александр Глисков (Фото: gliskov / VK)

Коллегия Красноярского краевого суда вернула в прокуратуру уголовное дело о взятке бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Александра Глискова, отменив его приговор, сообщила пресс-служба суда.

«Судом апелляционной инстанции принято решение о возвращении уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом», — говорится в сообщении.

Глискову изменили меру пресечения, отправив его под домашний арест до 24 мая 2026 года, указали в пресс-службе.

По версии следствия, в 2016–2017 годах депутат угрожал увольнением заместителю руководителя госпредприятия «КрайДЭОГП», а также распространением негативной информации об организации. Он требовал взятку в размере 5 млн руб. за покровительство и сохранение должности, но получил только ее часть в размере 1 млн руб.

В 2024 году Центральный суд Красноярска приговорил Глискова к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 10 млн руб. по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

Весной 2025 года коллегия Красноярского краевого суда подтвердила законность приговора. Глискова отправили в ИК-17. В декабре Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) вернул уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение.