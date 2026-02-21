Генерал Кувшинов заключил соглашение с прокуратурой по делу о взятке

Экс-начальник 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны Константин Кувшинов заключил с военной прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. По представлению надзорного ведомства его дело рассмотрят в особом порядке

Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

Бывший начальник 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны генерал-майор Константин Кувшинов, обвиняемый в получении взятки, мошенничестве и служебном подлоге, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой. После этого надзорное ведомство направило в суд представление об особом порядке принятия решения по его уголовному делу, сообщили РБК два источника в правоохранительных органах.

По словам собеседников РБК, генерал полностью признал вину по каждому пункту обвинения и дал показания на других фигурантов дела. Вместе с ним по уголовному делу проходят его заместитель Ирина Кирсанова, бывший замначальника компании «Дельрус» Игорь Игнатов, коммерческий директор «ТДА-Сервис» Александр Хоцин и предприниматель Владимир Богданов. Осенью 2025 года, вскоре после заключения досудебного соглашения, Кувшинова отпустили из следственного изолятора под домашний арест. Под стражей он находился с апреля 2025 года.

РБК направил запрос в Главную военную прокуратуру России.

Согласно уголовно-процессуальному кодексу, особый порядок принятия судебного решения применяется при наличии заключенного досудебного соглашения и соответствующего представления прокурора. В судебном заседании проверяется, выполнил ли обвиняемый условия соглашения и оказал ли содействие раскрытию и расследованию преступлений. В этом случае суд рассматривает дело без исследования доказательств в общем порядке, а подсудимый подтверждает согласие с предъявленным обвинением.

Заключение досудебного соглашения влияет и на приговор. Так, при его наличии суд не вправе назначить более половины максимального срока, предусмотренного статьей, которую инкриминируют фигуранту уголовного дела. При этом прокурор в суде подтверждает объем и характер содействия обвиняемого, а суд оценивает, выполнены ли условия соглашения.

Константин Кувшинов возглавлял 9-й лечебно-диагностический центр Минобороны с февраля 2019 года по май 2025-го. До назначения он занимал должность начальника лечебно-профилактического управления — заместителя начальника Главного военно-медицинского управления военного ведомства. 25 апреля 2025 года генерала арестовали, первоначально предъявив обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Впоследствии квалификация изменилась, в окончательной редакции обвинения ему вменили получение взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК) и служебный подлог за внесение заведомо ложных сведений в официальные документы (ч. 2 ст. 292 УК).

Генерал-майору грозит длительный срок лишения свободы. Санкция по статье о мошенничестве в особо крупном размере предусматривает до 10 лет заключения, по статье о получении взятки в крупном размере — до 12 лет, а по обвинению в служебном подлоге — до 4 лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела вело Главное военное следственное управление СКР. По версии следствия, в 2022 году подведомственный Минобороны 9-й лечебно-диагностический центр заключил госконтракт с компаниями-поставщиками медицинского оборудования «Дельрус» и «ТДА-сервис» на сумму свыше 100 млн руб. Впоследствии тогдашний глава государственного учреждения Константин Кувшинов вступил в сговор с предпринимателями Игорем Игнатовым и Александром Хоциным для хищения 57 млн руб. Для этого, по данным военного следствия, они завысили стоимость медицинского оборудования в документах.