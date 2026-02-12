Замгубернатора Челябинской области задержали по делу о взятках
Задержан заместитель губернатора Челябинской области Андрей Фалейчик, сообщил глава региона Алексей Текслер. По его словам, речь идет о следственных действиях, связанных с прежним местом работы чиновника на посту главы Копейского городского округа.
Текслер заявил, что «воздержится от оценок» и добавил, что следствие разберется, а администрация Копейска окажет ему необходимое содействие.«Моя позиция проста: если его вина будет установлена, то он ответит по всей строгости закона. Без поправок на чины и звания», — сказал губернатор.
Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что Фалейчик был задержан по факту получения взятки в особо крупном размере от директора организации детского отдыха ООО «Юность» Блейзера М.Е. Чиновнику заплатили за защиту интересов предпринимателя.
Материал дополняется
