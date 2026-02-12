 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Замгубернатора Челябинской области задержали по делу о взятках

Задержан заместитель губернатора Челябинской области Андрей Фалейчик, сообщил глава региона Алексей Текслер. По его словам, речь идет о следственных действиях, связанных с прежним местом работы чиновника на посту главы Копейского городского округа.

Текслер заявил, что «воздержится от оценок» и добавил, что следствие разберется, а администрация Копейска окажет ему необходимое содействие.«Моя позиция проста: если его вина будет установлена, то он ответит по всей строгости закона. Без поправок на чины и звания», — сказал губернатор.

Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что Фалейчик был задержан по факту получения взятки в особо крупном размере от директора организации детского отдыха ООО «Юность» Блейзера М.Е. Чиновнику заплатили за защиту интересов предпринимателя.

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Челябинская область задержание Алексей Текслер
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (+0,53) Инвестиции, 11 фев, 17:41 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 77,46 (+0,26) Инвестиции, 11 фев, 17:41
«Роскомос» анонсировал запуск ракеты «Протон-М» с Байконура Общество, 07:31
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30
В Воронежской области сбили 19 беспилотников за ночь Политика, 07:29
Замгубернатора Челябинской области задержали по делу о взятках Общество, 07:24
Мобильные разработчики заявили о срыве релизов из-за проблем с Telegram Технологии и медиа, 07:16
Москвичам пообещали потепление и мокрый снег Общество, 07:15
В Смоленской и Тульской областях сбили по одному дрону Политика, 07:15
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
США вытесняют Китай из Латинской Америки. К чему это приведетПодписка на РБК, 07:06
Сочи на грани. Что угрожает зимним Олимпийским играм Спорт, 07:05
Устроивший стрельбу в школе в Канаде оказался трансгендером Общество, 06:42
Губернатор рассказал об атаке дронов на три района Ростовской области Политика, 06:36
Экс-чиновники ответили Грефу на идею о реформе зарплат госслужащих
РАДИО
 Экономика, 06:01
Жителей поселка в Волгоградской области эвакуируют после ракетной атаки Политика, 05:54
В Тамбовской области при атаке пострадал учебный корпус колледжа Политика, 05:52