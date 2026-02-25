Генпрокуратура подала иск к бывшему депутату Госдумы на ₽10 млрд

Генпрокуратура подала антикоррупционный иск к бывшему депутату Госдумы от «Единой России» Ризвангаджи Исаеву и его семье. Ведомство просит изъять в доход государства имущество на сумму более 10 млрд руб., сообщили источники РБК

Ризвангаджи Исаев (Фото: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации)

Генеральная прокуратура подала в Ленинский районный суд Краснодара антикоррупционный иск к бывшему депутату Государственной думы (V созыв) от «Единой России» Ризвангаджи Исаеву.

В ответчиках указаны девять физлиц, включая бывшего депутата, его нынешнюю и бывшую жен и детей, а также восемь юрлиц, среди которых Газтрансбанк, Тепловая транспортная компания, ООО «Центр-Отель» (владелец отеля Marriott в Краснодаре) и другие.

В результате проверки надзорного ведомства было установлено, что до избрания депутатом Исаев вместе со своим братом Шамилем Исаевым владел в Краснодарском крае и Дагестане коммерческими организациями и вел деятельность в сфере строительства и коммунального хозяйства, рассказали РБК два источника, знакомые с содержанием иска.

Ризвангаджи Исаев был депутатом Госдумы с 2007 по 2011 год, входил в комитет по строительству и земельным отношениям. Генпрокуратура в иске указывает, что он использовал свои служебные полномочия и политическое влияние для незаконного обогащения, хотя по закону должен был отказаться от предпринимательской и другой оплачиваемой деятельности, рассказали собеседники РБК.

Так, получив неограниченный доступ к служебной информации по направлениям, которыми занимался комитет по строительству, а также возможность взаимодействовать с федеральными и региональными органами власти, депутат завладел в Краснодаре государственными землями, а также объектами муниципальной собственности, установила прокуратура.

В частности, по данным проверки, присмотрев в 2007–2008 годах земельные участки в 615 га, Ризвангаджи Исаев обеспечил участие подконтрольных ему компаний в аукционах по продаже прав на заключение договоров аренды земель для их комплексного освоения и жилищного строительства, имитируя конкуренцию на торгах, сообщили собеседники РБК.

Шамиль Исаев был в 2015–2018 годах вице-премьером правительства Дагестана. В 2020 году его осудили за мошенничество с бюджетными денежными средствами. Он был признан виновным в хищении 80 млн руб., выделенных на развитие турбазы «Орлиное гнездо». В 2022 году суд признал его виновным в организации заказного убийства учредителя газеты «Черновик» Гаджимурада Камалова и приговорил к 16 годам колонии. В августе 2024 года глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев сообщал о возвращении Исаева из зоны военной операции.

В 2011 году контролируемое Исаевым ООО «Статус» выкупило у государства данные земли по льготной цене в 15,1 млн руб., взамен обязуясь построить и безвозмездно передать в муниципальную собственность объекты инженерной и иной инфраструктуры, а также обустроенные территории общего пользования (29 дошкольных образовательных учреждений на 10 570 мест, девять школ на 13 590 мест, поликлиники на 5285 посещений в смену, больницы на 2038 коек, станции скорой помощи на 15 машин, пожарное депо на 30 машин, площадки для игр детей, отдыха взрослого населения, занятия спортом общей площадью 566 000 кв. м), по словам источников РБК, говорится в иске.

Однако впоследствии компания отказалась от строительства социальных, коммунальных объектов в заявленном объеме. Изъятые у государства территории были перераспределены в пользу подконтрольных бывшему депутату лиц и использованы по их усмотрению, говорится в иске, знают источники РБК.

По данным Генеральной прокуратуры, в 2015 году через председателя Краснодарского краевого суда Александр Чернова и судьи Ленинского районного суда Краснодара Рустема Трахова Исаев добился снижения кадастровой стоимости вышеуказанных земельных участков более чем на 62 млрд руб.

Александр Чернов — бывший председатель Краснодарского краевого суда. В августе 2025 года по иску Генпрокуратуры суд лишил его активов на 13 млрд руб. Позднее Высшая квалификационная коллегия судей лишила его статуса судьи в отставке. По информации источников РБК, бывший судья находится на Кипре. Рустем Трахов — судья и сын экс-главы Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова. В сентябре 2025 по иску Генпрокуратуры суд постановил изъять в доход государства 214 объектов недвижимости, принадлежащих Трахову и его семье, на сумму около 19 млрд руб.

За счет земель и полученных от их реализации незаконных доходов Исаев реализовал на территории Краснодара крупные девелоперские проекты (построил жилой район «Европея», «Немецкая деревня» и 21-этажный гостиничный с.

В поданном иске Генпрокуратуры, по данным источников РБК, говорится, что бывший депутат раньше скрывал свою причастность к бизнесу, но в последнее время «прекратил скрывать свое участие в названных бизнес-проектах, о чем открыто сообщает в средствах массовой информации и медиаресурсах, выдавая это общественности в качестве личного достижения».

Генеральная прокуратура требует обратить в доход государства доли, принадлежащие семье Исаевых в Газтрансбанке (более 90%), компаниях «Центр-отель» (95%), «Южный ресурс» (100%), СЗ «Сармат» и «Сармат Строй» (по 90%), Арс Капитал (100%), Гелиос (почти 30%), Тепловая транспортная компания (90%). Совокупная стоимость активов составляет 10 млрд руб., сообщили РБК источники.

Газтрансбанк (ООО КБ «ГТ банк») — частный коммерческий банк, базирующийся в Краснодаре. Основан в 1990 году (до 2010 года назывался Кошехабльбанк). Согласно данным ЦБ, его уставный капитал составляет 210 млн руб. Согласно рейтингу «Банки.ру» занимает 197-е место по объему капитала — более 7,3 млрд руб. Доля вкладов физлиц, согласно отчетности, составляет около трети всего капитала банка — 2,6 трлн руб. Также 2,3 млрд руб. портфеля составляют корпоративные кредиты. В 2025 году рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг на уровне BB-. Агентство сообщало, что Газтрансбанк хоть и имеет относительно невысокую долю на российском рынке финансовых услуг, но на региональном уровне обладает «адекватными рыночными позициями и имеет устойчивую базу заемщиков и вкладчиков». При этом, как писал «Коммерсантъ» в мае прошлого года, миноритарный акционер Газтрансбанка Юрий Чуйков судился и проиграл спор с членом совета директоров Исаевым. Истец требовал обязать предоставить информацию об аффилированных лицах, подконтрольных организациях и родственниках, раскрытие которой гарантировано законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Арбитражный суд Краснодарского края отказал в заявленных требованиях.

Высоколиквидные объекты недвижимости, а именно 127 земельных участков, 43 нежилых здания и помещения, 21 жилой дом и квартира в Москве, Дагестане и Краснодарском крае регистрировались Исаевым на своих родственников и доверенных лиц: в пользу супруги Патимат Якубовой, бывшей супруги Ольги Исаевой, сыновей Дениса, Тэко и Эльдара, дочери Софии и супруги сына Юлии Варзар, а также других подконтрольных лиц, установила прокуратура. Кадастровая стоимость перечисленного имущества составляет порядка 1,3 млрд руб.

Предварительное судебное заседание назначено на 10 марта.

РБК направил запросы Исаеву и в Газтрансбанк.