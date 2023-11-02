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Лидера фракции ЛДПР в красноярском парламенте арестовали по делу о взятке

Лидера фракции ЛДПР в красноярском парламенте арестовали по делу о взятке
Александр Глисков
Александр Глисков (Фото: Заксобрание Красноярского края)

Центральный районный суд Красноярска арестовал депутата Законодательного собрания Красноярского края Александра Глискова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), сообщила пресс-служба судов региона в телеграм-канале.

Меру пресечения Глискову избрали до 31 декабря, уточнили в пресс-службе. По ч. 6 ст. 290 УК ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Глисков — лидер фракции ЛДПР в законодательном собрании региона. Член комитета по природным ресурсам и экологии и комитета по охране здоровья и социальной политике.

Политическую карьеру начал в 2008 году, когда был избран депутатом Красноярского городского совета депутатов от ЛДПР. В 2013 году переизбрался и стал заместителем председателя городского совета депутатов.

Глискова задержали накануне. Портал NGS24 и телеканал «Енисей» писали со ссылкой на источники, что в кабинете у лидера фракции прошли обыски. По данным канала, силовики посетили квартиру задержанного и осмотрели его автомобиль. Позднее информация о задержании Глискова и обысках появилась в его телеграм-канале.

Возбуждение дела в отношении депутата законодательного собрания в тот же день подтвердило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК. Имени подозреваемого ведомство не называло. В СК уточнили, что фигурант подозревается в получении взятки через посредника.

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Деньги подозреваемому отдали за выполнение определенных действий в пользу взяткодателя, полагают в ведомстве.

По версии следствия, с декабря 2016 по май 2017 года депутат, используя свои полномочия, угрожал увольнением руководителю государственного предприятия Красноярска. Впоследствии парламентарий получил от него взятку за сохранение должности, последующее покровительство и создание иных благоприятных условий для деятельности предприятия, говорится сообщили в СК.

Источник NGS24.ru сообщил, что Глисков обещал распространить в интернете и СМИ негативную информацию о деятельности ГП «КрайДЭО». Эти сведения могли привести к увольнению Самеда Юсубова, который в 2016–2017 годах занимал должность заместителя генерального директора предприятия, сказал собеседник издания.

По данным источника, Глисков получил от Юсубова две взятки — 1 млн и 5 млн руб. Деньги парламентарию передал экс-депутат заксобрания Красноярского края от ЛДПР Сергей Титов, которого приговорили к восьми годам лишения свободы. В схеме участвовали и другие посредники, сказал источник

Теги
Красноярский край депутат взятка коррупция
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