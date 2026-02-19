 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

У экс-депутата Госдумы и связанных с ним лиц изъяли активы на ₽23 млрд

В доход государства обратили 19 предприятий, объекты недвижимости в Москве, Краснодарском крае, Крыму и Карачаево-Черкесии, доли в различных компаниях, средства на счетах. Экс-депутат Вороновский не признает вину во взяточничестве
Анатолий&nbsp;Вороновский
Анатолий Вороновский (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Суд в Сочи обратил в доход государства активы бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского («Единая Россия»), обвиняемого во взятке, и связанных с ним лиц, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Антикоррупционный иск подала Генпрокуратура, в нем фигурируют 30 ответчиков и 19 третьих лиц. Суд удовлетворил иск к Вороновскому и действующему депутату Андрею Дорошенко, к депутату заксобрания Краснодарского края Александру Карпенко и другим, сообщили в пресс-службе.

В общей сложности речь идет об имуществе на сумму около 23 млрд руб. Это 19 предприятий со стоимостью активов 21,7 млрд руб., 207 объектов недвижимости в Москве, Краснодаре, Ялте, Новороссийске, Армавире, Горячем Ключе, на побережье Азовского моря и в Карачаево-Черкесии стоимостью свыше 1 млрд руб., доли в различных компаниях, средства на счетах и ценные бумаги.

Генпрокуратура попросила изъять активы экс-депутата Госдумы
Общество
Анатолий&nbsp;Вороновский

С ответчиков также взыскали эквивалент стоимости имущества, которое они успели реализовать, на сумму более 95 млн руб., сообщила пресс-служба судов.

В обосновании иска Генпрокуратуры говорится, что ответчики по делу Вороновского с 2016 года получили незаконное обогащение на сумму не менее 2,8 млрд руб. Часть средств они направили на капитализацию принадлежащих им предприятий дорожной отрасли «и приобретение (создание) новых высокорентабельных бизнес-структур», другую — на покупку объектов недвижимости, которые распределили среди своих родственников.

В ноябре 2025 года Госдума лишила Вороновского депутатской неприкосновенности и разрешила возбудить в отношении него уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение должностным лицом, занимающим государственную должность, взятки в особо крупном размере). Экс-депутат был арестован месяц спустя.

Вороновский называет обвинения безосновательными.

Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Анатолий Вороновский Генпрокуратура Сочи коррупция взятка
