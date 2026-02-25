 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине
0

Уиткофф словами о «настоящей коммуникации» отметил Россию на переговорах

Уиткофф: на переговорах по Украине Россия показала настоящую коммуникацию
Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф (Фото: Aaron Schwartz / CNP / Global Look Press)

Российская делегация проявила умеренность и продемонстрировала настоящую коммуникацию на переговорах по Украине в Абу-Даби. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время специальной встречи Yalta European Strategy (Ялтинская европейская стратегия) в Киеве 24 февраля, его слова приводит украинский телеканал ТСН.

«Мы разделились на отдельные комнаты. Происходили военные переговоры, обсуждали экономическое процветание. Относительно россиян мы видели определенную умеренность и, думаю, видели настоящую коммуникацию», — сказал Уиткофф.

Россия в ООН заявила о реальном окне возможностей на переговорах с Киевом
Политика
Фото:Reuters

4 и 5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд переговоров по урегулированию на Украине.

Украинская и американская стороны оценили переговоры как конструктивные и продуктивные. Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев отмечал, что «безусловно, прогресс есть». Главной темой переговоров стороны называли территориальный вопрос, также обсуждалось размещение миротворцев на Украине.

Антонина Сергеева
Стив Уиткофф мирные переговоры Россия Украина переговоры коммуникации
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
