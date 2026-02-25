Уиткофф словами о «настоящей коммуникации» отметил Россию на переговорах
Российская делегация проявила умеренность и продемонстрировала настоящую коммуникацию на переговорах по Украине в Абу-Даби. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время специальной встречи Yalta European Strategy (Ялтинская европейская стратегия) в Киеве 24 февраля, его слова приводит украинский телеканал ТСН.
«Мы разделились на отдельные комнаты. Происходили военные переговоры, обсуждали экономическое процветание. Относительно россиян мы видели определенную умеренность и, думаю, видели настоящую коммуникацию», — сказал Уиткофф.
4 и 5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд переговоров по урегулированию на Украине.
Украинская и американская стороны оценили переговоры как конструктивные и продуктивные. Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев отмечал, что «безусловно, прогресс есть». Главной темой переговоров стороны называли территориальный вопрос, также обсуждалось размещение миротворцев на Украине.
