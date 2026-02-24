Россия в ООН заявила о реальном окне возможностей на переговорах с Киевом

Фото: Reuters

Участники переговоров по урегулированию украинского кризиса работают в непростых условиях и осознают ответственность за результат, заявила зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева в ходе выступления на заседании 11-й Чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН.

«Сегодня, когда открылось реальное окно возможностей для политического урегулирования украинского кризиса, мы должны прежде всего говорить не о декларациях, а о дипломатии», — отметила Евстигнеева.

Она напомнила, что делегации работают в непростых условиях, осознавая историческую ответственность за результат.

«Это момент, требующий тишины, взвешенности и уважения к переговорному процессу», — добавила зампостпреда.

Последние переговоры между Россией, США и Украиной прошли в Женеве 17–18 февраля. Процесс обсуждения Кремль называл «очень сложным».

23 февраля президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times высказал мнение, что Россия и Украина находятся в «начале конца» конфликта.

США хотят достичь мира на Украине к Дню независимости 4 июля, который президент Дональд Трамп обещал сделать «самой грандиозной вечеринкой», писал Bloomberg. По словам украинского президента, США предлагают Киеву закончить конфликт с Россией до начала лета. Он не исключил, что американская сторона будет оказывать давление на обе стороны, чтобы успеть решить вопрос в срок.