Россия в ООН заявила о реальном окне возможностей на переговорах с Киевом
Участники переговоров по урегулированию украинского кризиса работают в непростых условиях и осознают ответственность за результат, заявила зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева в ходе выступления на заседании 11-й Чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН.
«Сегодня, когда открылось реальное окно возможностей для политического урегулирования украинского кризиса, мы должны прежде всего говорить не о декларациях, а о дипломатии», — отметила Евстигнеева.
Она напомнила, что делегации работают в непростых условиях, осознавая историческую ответственность за результат.
«Это момент, требующий тишины, взвешенности и уважения к переговорному процессу», — добавила зампостпреда.
Последние переговоры между Россией, США и Украиной прошли в Женеве 17–18 февраля. Процесс обсуждения Кремль называл «очень сложным».
23 февраля президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times высказал мнение, что Россия и Украина находятся в «начале конца» конфликта.
США хотят достичь мира на Украине к Дню независимости 4 июля, который президент Дональд Трамп обещал сделать «самой грандиозной вечеринкой», писал Bloomberg. По словам украинского президента, США предлагают Киеву закончить конфликт с Россией до начала лета. Он не исключил, что американская сторона будет оказывать давление на обе стороны, чтобы успеть решить вопрос в срок.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта
Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России
Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине
«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова
Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США
Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении