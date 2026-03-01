В России изменился порядок подсчета алиментов при выплате единого пособия

Фото: Genitchka / Shutterstock

С 1 марта в России начали действовать новые правила подсчета алиментов при выплате единого пособия. Они будут ориентироваться не на МРОТ, а на среднюю зарплату по региону. Текст соответствующего постановления правительства опубликован на портале правовых актов.

Расчет алиментов будет производиться на основе размера среднемесячной зарплаты по экономике региона, где проживает заявитель. При подсчете будут использовать данные Росстата за прошедший год, а если их нет — информацию о зарплате за год, предшествующий предыдущему.

Так, алименты на одного ребенка будут составлять 1/4 от средней зарплаты в регионе, на двоих — 1/3, на троих — 1/2. Раньше это соотношение применялось к МРОТ. В 2026 году он составил 27 093 рубля.

Размер алиментов может быть установлен судом — тогда при подаче заявления о получении единого пособия будет учтена фактически полученная сумма. В случае неформальной договоренности об алиментах между партнерами при рассмотрении кандидата на получение пособия будут учитывать новую норму, даже если фактически средства выплачены не были.

Ранее, 1 января 2026 года, в силу также вступили изменения по условиям получения единого пособия. Согласно им, каждый трудоспособный взрослый в семье с детьми, претендующий на государственную выплату, должен получать в год не менее восьмикратной величины МРОТ.

Кроме того, в начале года на портале госуслуг заработал реестр злостных неплательщиков алиментов. С его помощью пользователи могут узнать, есть ли у гражданина долги по алиментам, в каком регионе и на какую сумму.

Закон о создании открытого реестра неплательщиков алиментов вступил в силу в России весной 2025 года. На тот момент он включал около 144 тыс. россиян.