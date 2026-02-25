 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

С 1 марта изменятся правила назначения единого пособия на детей

С марта алименты для единого пособия будут считать по средней зарплате в регионе
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

С 1 марта 2026 года вступят в силу изменения в правилах назначения единого пособия для семей с детьми. В частности, будет скорректирован порядок учета алиментов в доходах семьи.

Ранее минимальная сумма алиментов, которая учитывалась в доход семьи, рассчитывалась исходя из МРОТ. Теперь органы соцзащиты будут ориентироваться на среднемесячную номинальную начисленную заработную плату в регионе проживания заявителя.

Для расчета будет использоваться показатель средней зарплаты за год, предшествующий году обращения за единым пособием — его должен публиковать Росстат.

Если алименты установлены судом, в доход семьи, как и прежде, учтут фактически поступившую сумму — ее можно указать при подаче заявления. Если решение суда передано в службу судебных приставов, отделение СФР получит сведения в рамках межведомственного взаимодействия, отметила пресс-служба СФР.

С 1 марта минимальная сумма алиментов, которая будет учитываться при оценке нуждаемости, составит 1/4 от средней зарплаты по региону на одного ребенка, 1/3 — на двух детей и 1/2 — на трех и более.

На «Госуслугах» открыли реестр злостных неплательщиков алиментов
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В январе на портале «Госуслуги» заработал реестр злостных неплательщиков алиментов. Пользователи могут узнать, есть ли у человека долги по алиментам, в каком регионе и на какую сумму.

В пресс-службе Минцифры уточняли, что в реестр попадают должники, которых привлекали к административной или уголовной ответственности за неуплату либо объявляли в розыск. Для проверки конкретного лица требуется указать фамилию, имя, отчество и дату рождения, воспользоваться сервисом можно без авторизации.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России

Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Закон выплаты пособия алименты Дети
Материалы по теме
На «Госуслугах» открыли реестр злостных неплательщиков алиментов
Общество
Многодетным семьям сохранят выплаты при превышении доходов до 10%
Общество
На «Госуслугах» расширят функцию возврата переплат по госпошлинам
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 90,58 (+0,3) Инвестиции, 24 фев, 17:41 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 76,63 (-0,12) Инвестиции, 24 фев, 17:41
Минздрав предложил реформу порядка медицинской помощи детям Общество, 09:01
Работа из дома и вечная занятость. Что еще грозит депрессией и выгоранием Образование, 09:00
Буданов предложил избегать ударов по центрам принятия решений Политика, 08:58
Вас проверит Магадан: риски экстерриториальных проверок ФНС для бизнесаПодписка на РБК, 08:53
С 1 марта изменятся правила назначения единого пособия на детей Общество, 08:50
Появилось видео спора в ООН замглавы МИД Украины с Небензей о его корнях Политика, 08:47
Ланьков назвал курьезно-скандальным происшествием свое задержание в Риге Общество, 08:46
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Трамп в почти двухчасовой речи перед конгрессом единожды упомянул Россию Политика, 08:29
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 08:27
Вы заключили невыгодную сделку в ходе жестких переговоров. Как оспоритьПодписка на РБК, 08:25
Трамп признал участие США в убийстве наркобарона в Мексике Политика, 08:09
Разрушения и десятки погибших после наводнения в Бразилии. Видео Общество, 08:08
Конгрессмена-демократа вывели из зала во время речи Трампа Политика, 08:08
«Синдром блестящей обертки»: как бизнес впустую внедряет инновации Образование, 08:00