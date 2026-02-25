С 1 марта изменятся правила назначения единого пособия на детей

С марта алименты для единого пособия будут считать по средней зарплате в регионе

Фото: Андрей Любимов / РБК

С 1 марта 2026 года вступят в силу изменения в правилах назначения единого пособия для семей с детьми. В частности, будет скорректирован порядок учета алиментов в доходах семьи.

Ранее минимальная сумма алиментов, которая учитывалась в доход семьи, рассчитывалась исходя из МРОТ. Теперь органы соцзащиты будут ориентироваться на среднемесячную номинальную начисленную заработную плату в регионе проживания заявителя.

Для расчета будет использоваться показатель средней зарплаты за год, предшествующий году обращения за единым пособием — его должен публиковать Росстат.

Если алименты установлены судом, в доход семьи, как и прежде, учтут фактически поступившую сумму — ее можно указать при подаче заявления. Если решение суда передано в службу судебных приставов, отделение СФР получит сведения в рамках межведомственного взаимодействия, отметила пресс-служба СФР.

С 1 марта минимальная сумма алиментов, которая будет учитываться при оценке нуждаемости, составит 1/4 от средней зарплаты по региону на одного ребенка, 1/3 — на двух детей и 1/2 — на трех и более.

В январе на портале «Госуслуги» заработал реестр злостных неплательщиков алиментов. Пользователи могут узнать, есть ли у человека долги по алиментам, в каком регионе и на какую сумму.

В пресс-службе Минцифры уточняли, что в реестр попадают должники, которых привлекали к административной или уголовной ответственности за неуплату либо объявляли в розыск. Для проверки конкретного лица требуется указать фамилию, имя, отчество и дату рождения, воспользоваться сервисом можно без авторизации.