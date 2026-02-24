Глава ЕК не смогла назвать дату вступления Украины в Евросоюз

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Евросоюз пока не может назвать сроки возможного вступления Украины, заявила на пресс-конференции в Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает издание «Страна».

«Я прекрасно понимаю, что для вас конкретная дата абсолютно важна. Сегодня вы говорили, что есть определенный ориентир, которого вы хотели бы достичь. С нашей стороны назвать дату пока невозможно», — сказала фон дер Ляйен.

Также она добавила, что поддержка, безусловно, будет предоставлена.

ЕС начал переговоры о вступлении Украины летом 2024 года, предоставив стране статус кандидата еще в 2022-м. Процесс присоединения, по словам фон дер Ляйен, будет основан на заслугах, без «коротких путей».

Глава ЕК прибыла в Киев утром во вторник, 24 февраля. Ее визит в украинскую столицу является десятым с начала спецоперации.

Вступление Украины в ЕC в 2027 году невозможно при текущих правилах процедуры, заявила в середине февраля еврокомиссар по расширению Марта Кос, отметив необходимость изменения процесса вступления.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее требовал «технической подготовки» Киева к членству в ЕС к 2027 году, предупреждая о возможном давлении России через европейских представителей.

Против ускоренного вступления Украины выступает Венгрия, а ЕС прорабатывает варианты интеграции страны в рамках будущего мирного соглашения с Россией, включая отдельные права и гарантии без формального членства. В то же время в Европе обсуждаются сценарии ускоренного приема Украины в 2027 году с упрощением процедур и нейтрализацией вето Венгрии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее называл возможное вступление Украины в ЕС ее суверенным правом.