Военная операция на Украине
Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Киев
Военная операция на Украине

Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев
В Киев прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом она сообщила в соцсети Х.

На перроне ее встретил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Политик напомнила, что ее сегодняшний визит в украинскую столицу — десятый с начала военной операции.

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта
Политика
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

«Чтобы подтвердить, что Европа непоколебимо поддерживает Украину — финансово, военно и в течение этой суровой зимы. Чтобы подчеркнуть нашу неизменную приверженность справедливой борьбе Украины», — написала она.

Накануне Politico писало, что фон дер Ляйен и президент Евросовета Антониу Кошта планировали приехать на Украину 24 февраля с «подарками» — согласованными 20-м пакетом антироссийских санкций и кредитом на €90 млрд, однако из-за противодействия Венгрии и других стран Европы рискуют приехать «с пустыми руками».

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
