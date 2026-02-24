Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев
В Киев прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом она сообщила в соцсети Х.
На перроне ее встретил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Политик напомнила, что ее сегодняшний визит в украинскую столицу — десятый с начала военной операции.
«Чтобы подтвердить, что Европа непоколебимо поддерживает Украину — финансово, военно и в течение этой суровой зимы. Чтобы подчеркнуть нашу неизменную приверженность справедливой борьбе Украины», — написала она.
Накануне Politico писало, что фон дер Ляйен и президент Евросовета Антониу Кошта планировали приехать на Украину 24 февраля с «подарками» — согласованными 20-м пакетом антироссийских санкций и кредитом на €90 млрд, однако из-за противодействия Венгрии и других стран Европы рискуют приехать «с пустыми руками».
