Еврокомиссар сочла невозможным вступление Украины в ЕС в 2027 году

Вступление Украины в Евросоюз в 2027 году невозможно при нынешнем порядке этой процедуры, однако сам процесс вступления необходимо изменить, заявила еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Исходя из существующей методологии, 1 января 2027 года в качестве даты вступления Украины в ЕС невозможно. Но мы должны найти решение, чтобы преодолеть <...> геополитические вызовы. Мы больше не можем ждать», — сказала еврокомиссар.

Кос добавила, что вступление Украины в ЕС — это не расширение, а «объединение Европы».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский требовал, чтобы Киев был «технически готов» к вступлению в блок к 2027 году, передает Berliner Zeitung В противном случае, по словам украинского президента, «Россия сделает все, чтобы заблокировать этот процесс — даже не своими руками, а через некоторых европейских представителей».

Против вступления Украины в ЕС выступает в частности Венгрия. Премьер-министр Виктор Орбан говорил: «Вступление в ЕС — это процесс, основанный на заслугах. Условия устанавливают государства-члены, а не страны-кандидаты».

Материал дополняется