Военная операция на Украине⁠,
0

BZ сообщила об ужесточении спора Зеленского и Орбана о вступлении в ЕС

Berliner Zeitung: Зеленский и Орбан ужесточили спор о вступлении Украины в ЕС
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинский президент настаивает на конкретной дате вступления в ЕС, которая должна быть частью любого соглашения. Премьер Венгрии ответил ему, что условия интеграции устанавливают государства-члены, а не страны-кандидаты

Венгрия вступила в открытое противостояние с Украиной из-за стремления последней к ускорению процесса вступления в ЕС, пишет Berliner Zeitung.

В споре о членстве Украины в Евросоюзе венгерский премьер-министр Виктор Орбан резко раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского. Поводом послужило требование украинского лидера о том, чтобы Киев был «технически готов» к вступлению в блок к 2027 году.

Украинский лидер настаивает на «конкретной дате», которая должна быть частью любого соглашения, которое будет подписано с США, Россией и Европой. В противном случае, по словам Зеленского, «Россия сделает все, чтобы заблокировать этот процесс — даже не своими руками, а через некоторых европейских представителей».

Орбан ответил на это: «Уважаемый господин президент, вы на неверном пути. Вступление в ЕС — это процесс, основанный на заслугах. Условия устанавливают государства-члены, а не страны-кандидаты».

Будапешт предостерегает от «поспешного» принятия Украины в Евросоюз. По словам источников издания в правительстве, там считают, что быстрое вступление в блок сопряжено с риском прямого военного конфликта и нанесет серьезный ущерб европейской экономике.

Мерц исключил вступление Украины в ЕС к 2027 году
Политика
Фридрих Мерц

Противостояние происходит на фоне предстоящих парламентских выборов в стране в апреле. Орбан неоднократно заявлял, что Брюссель хочет видеть в Будапеште правительство, которое больше не будет препятствовать вступлению Украины в ЕС.

Возможное вступление Украины в Евросоюз — ее суверенное право, поскольку речь не идет о военном альянсе, заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как сообщал Bloomberg со ссылкой на источники, ЕС разрабатывает ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении с Россией. В частности, речь идет о предоставлении Киеву доступа к некоторым правам стран-членов, а также защиты, которую дает вступление в блок. В ст. 42 (7) Договора о Европейском союзе (TEU) закреплено обязательство о взаимной помощи и содействии между государствами — членами ЕС в случае вооруженной агрессии.

Politico называло пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году. Это — подготовка Киева к членству в блоке, упрощенное вступление, ожидание ухода Орбана, влияние на него со стороны президента США Дональда Трампа и лишение Будапешта права голоса в ЕС.

