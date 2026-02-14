BZ сообщила об ужесточении спора Зеленского и Орбана о вступлении в ЕС
Венгрия вступила в открытое противостояние с Украиной из-за стремления последней к ускорению процесса вступления в ЕС, пишет Berliner Zeitung.
В споре о членстве Украины в Евросоюзе венгерский премьер-министр Виктор Орбан резко раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского. Поводом послужило требование украинского лидера о том, чтобы Киев был «технически готов» к вступлению в блок к 2027 году.
Украинский лидер настаивает на «конкретной дате», которая должна быть частью любого соглашения, которое будет подписано с США, Россией и Европой. В противном случае, по словам Зеленского, «Россия сделает все, чтобы заблокировать этот процесс — даже не своими руками, а через некоторых европейских представителей».
Орбан ответил на это: «Уважаемый господин президент, вы на неверном пути. Вступление в ЕС — это процесс, основанный на заслугах. Условия устанавливают государства-члены, а не страны-кандидаты».
Будапешт предостерегает от «поспешного» принятия Украины в Евросоюз. По словам источников издания в правительстве, там считают, что быстрое вступление в блок сопряжено с риском прямого военного конфликта и нанесет серьезный ущерб европейской экономике.
Противостояние происходит на фоне предстоящих парламентских выборов в стране в апреле. Орбан неоднократно заявлял, что Брюссель хочет видеть в Будапеште правительство, которое больше не будет препятствовать вступлению Украины в ЕС.
Возможное вступление Украины в Евросоюз — ее суверенное право, поскольку речь не идет о военном альянсе, заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Как сообщал Bloomberg со ссылкой на источники, ЕС разрабатывает ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении с Россией. В частности, речь идет о предоставлении Киеву доступа к некоторым правам стран-членов, а также защиты, которую дает вступление в блок. В ст. 42 (7) Договора о Европейском союзе (TEU) закреплено обязательство о взаимной помощи и содействии между государствами — членами ЕС в случае вооруженной агрессии.
Politico называло пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году. Это — подготовка Киева к членству в блоке, упрощенное вступление, ожидание ухода Орбана, влияние на него со стороны президента США Дональда Трампа и лишение Будапешта права голоса в ЕС.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»