Орбан заявил, что членство Украины в Евросоюзе приведет к войне

Виктор Орбан (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Членство Украины в Евросоюзе приведет к войне, в которой придется участвовать и Венгрии. Об этом в эфире программы Jó reggelt, Magyarország! заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает Magyar Hang.

«Членство Украины в ЕС означает войну», — заявил Орбан. По его словам, оппозиционная партия «Тиса» в Венгрии поддерживает вступление Украины в Евросоюз, однако в таком случае организации придется столкнуться с открытым военным конфликтом.

По его словам, если венгры смогут отстоять свою позицию, то другие западноевропейские страны также выступят против ускоренного членства Украины в ЕС. Для этого правоконсервативной партии ФИДЕС Орбана нужно будет выиграть предстоящие выборы, которые состоятся 12 апреля 2026 года, а затем улучшить свои позиции в Евросоюзе.

С подобным заявлением Орбан уже выступал в октябре 2025 года. Тогда он заявил, что военный конфликт между Россией и Украиной обусловлен территориально, а вступление в федеративное устройство с Украиной означает войну с Москвой для Будапешта. Каждый народ имеет право решать, хочет ли он состоять в союзе с другим народом, считает премьер. По этой причине венгров не должно беспокоить мнение оставшихся 26 стран ЕС, важно должно быть лишь то, что думает их государство, пояснил он.

Именно по этой причине Орбан заявлял, что в ближайшие 100 лет Венгрия не позволит Украине стать членом Евросоюза. «В ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который проголосует за членство Украины в ЕС», — подчеркнул Орбан. По его словам, Киев рассчитывает на помощь партии «Тиса».

Венгрия продолжает выступать с жесткой позицией по членству Украины в Евросоюзе. Для ее вступления требуется согласие всех стран — членов организации. Кремль считает решение о вступлении суверенным правом Киева.