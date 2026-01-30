 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Орбан заявил, что членство Украины в Евросоюзе приведет к войне

Орбан: членство Украины в Евросоюзе приведет к войне
Сюжет
Военная операция на Украине
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Членство Украины в Евросоюзе приведет к войне, в которой придется участвовать и Венгрии. Об этом в эфире программы Jó reggelt, Magyarország! заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает Magyar Hang.

«Членство Украины в ЕС означает войну», — заявил Орбан. По его словам, оппозиционная партия «Тиса» в Венгрии поддерживает вступление Украины в Евросоюз, однако в таком случае организации придется столкнуться с открытым военным конфликтом.

По его словам, если венгры смогут отстоять свою позицию, то другие западноевропейские страны также выступят против ускоренного членства Украины в ЕС. Для этого правоконсервативной партии ФИДЕС Орбана нужно будет выиграть предстоящие выборы, которые состоятся 12 апреля 2026 года, а затем улучшить свои позиции в Евросоюзе.

Орбан увидел попытку Киева «скорее пробиться» в ЕС через выборы в Венгрии
Политика
Виктор Орбан

С подобным заявлением Орбан уже выступал в октябре 2025 года. Тогда он заявил, что военный конфликт между Россией и Украиной обусловлен территориально, а вступление в федеративное устройство с Украиной означает войну с Москвой для Будапешта. Каждый народ имеет право решать, хочет ли он состоять в союзе с другим народом, считает премьер. По этой причине венгров не должно беспокоить мнение оставшихся 26 стран ЕС, важно должно быть лишь то, что думает их государство, пояснил он.

Именно по этой причине Орбан заявлял, что в ближайшие 100 лет Венгрия не позволит Украине стать членом Евросоюза. «В ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который проголосует за членство Украины в ЕС», — подчеркнул Орбан. По его словам, Киев рассчитывает на помощь партии «Тиса».

Венгрия продолжает выступать с жесткой позицией по членству Украины в Евросоюзе. Для ее вступления требуется согласие всех стран — членов организации. Кремль считает решение о вступлении суверенным правом Киева.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая

Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено

CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп

FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США

Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Теги
Персоны
Ксения Потрошилина
Виктор Орбан война Украина
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Материалы по теме
Орбан обвинил Киев в коррупции и отказался выделять Украине деньги
Политика
Орбан поручил вызвать посла Украины после слов Зеленского о подзатыльнике
Политика
Орбан назвал слова Зеленского о подзатыльниках украинской формой угроз
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 90,98 (-0,32) Инвестиции, 29 янв, 17:41 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,03 (-0,24) Инвестиции, 29 янв, 17:41
Трамп пригрозил Ирану и ввел ЧС из-за Кубы. Хронология действий США Политика, 12:15
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
Индия подпишет сделку с Германией на строительство подводных лодок Политика, 12:12
Российские войска заняли Терноватое и Бересток Политика, 12:10
ЦБ обязал биржи маркировать акции эмитентов с недобросовестным раскрытием Инвестиции, 12:08
Как составить резюме, чтобы ИИ передал его рекрутеру. Поясняем на примере Образование, 12:05
Цены на золото обвалились почти на 10% с рекордных максимумов Инвестиции, 12:02
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
В ФЛГР отреагировали на заявку Большунова на гонку под флагом Казахстана Спорт, 11:59
Токаев заявил, что вместо правок проще написать новую Конституцию Политика, 11:56
В Оренбурге два студента провалились в яму с кипятком Общество, 11:55
Что изменится в личных финансах россиян с февраля 2026 года Инвестиции, 11:54
Большунов заявился на гонку в Италии под флагом Казахстана Спорт, 11:54
Пять россиян проиграли в полуфиналах юниорского Australian Open Спорт, 11:50
Орбан заявил, что членство Украины в Евросоюзе приведет к войне Политика, 11:48